Madagascar: Filière cacao - 29 millions USD de recettes d'exportation

10 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Le cacao fin de Madagascar est toujours labellisé sur le marché international.

Ce produit de rente faisant l'identité économique de la Grande île, est très prisé par les industries de chocolaterie mondiales. « Les recettes d'exportation du pays représentent, en valeur, 29 millions USD. Parmi lesquelles, les exportations de produits transformés de cacao y inclus le chocolat ne se chiffrent qu'environ 2 millions USD alors que cette transformation de produit brut crée plus de la valeur ajoutée pour la nation. Raison pour laquelle, nous allons travailler en partenariat avec l'école en chocolaterie Edenia pour développer cette filière stratégique », a déclaré Gil Razafintsalama, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo, lors d'une conférence organisée par l'école en chocolaterie à l'occasion de son 5e anniversaire samedi dernier à Nanisana.

400 artisans chocolatiers formés

Il précise que le cacao sera une filière prioritaire pour cette institution consulaire même si Antananarivo n'en est pas une zone de production. En effet, « cette filière procure de nombreux avantages contribuant au développement socio-économique de la nation. Il faut développer la transformation de ce produit de rente », a-t-il enchaîné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le directeur de l'école en chocolaterie Edenie, Achille Rajerison, tient à souligner qu'il est temps de restructurer le Conseil National du Cacao en se penchant davantage sur la transformation de ce produit avant son exportation et en mettant en valeur les acteurs nationaux opérant sur toute la chaîne de valeur. « Depuis ces cinq années d'existence, nous avons pu former environ 400 artisans chocolatiers et 900 ateliers de découverte ont été organisés au profit de la population malgache, notamment des élèves dans des écoles primaires », a-t-il fait savoir.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.