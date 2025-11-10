Madagascar: Filière cacao - 29 millions USD de recettes d'exportation

Le cacao fin de Madagascar est toujours labellisé sur le marché international.

Ce produit de rente faisant l'identité économique de la Grande île, est très prisé par les industries de chocolaterie mondiales. « Les recettes d'exportation du pays représentent, en valeur, 29 millions USD. Parmi lesquelles, les exportations de produits transformés de cacao y inclus le chocolat ne se chiffrent qu'environ 2 millions USD alors que cette transformation de produit brut crée plus de la valeur ajoutée pour la nation. Raison pour laquelle, nous allons travailler en partenariat avec l'école en chocolaterie Edenia pour développer cette filière stratégique », a déclaré Gil Razafintsalama, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo, lors d'une conférence organisée par l'école en chocolaterie à l'occasion de son 5e anniversaire samedi dernier à Nanisana.

400 artisans chocolatiers formés

Il précise que le cacao sera une filière prioritaire pour cette institution consulaire même si Antananarivo n'en est pas une zone de production. En effet, « cette filière procure de nombreux avantages contribuant au développement socio-économique de la nation. Il faut développer la transformation de ce produit de rente », a-t-il enchaîné.

De son côté, le directeur de l'école en chocolaterie Edenie, Achille Rajerison, tient à souligner qu'il est temps de restructurer le Conseil National du Cacao en se penchant davantage sur la transformation de ce produit avant son exportation et en mettant en valeur les acteurs nationaux opérant sur toute la chaîne de valeur. « Depuis ces cinq années d'existence, nous avons pu former environ 400 artisans chocolatiers et 900 ateliers de découverte ont été organisés au profit de la population malgache, notamment des élèves dans des écoles primaires », a-t-il fait savoir.