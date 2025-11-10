Madagascar: Filière vanille - Des mesures de redressement prises, dont la dissolution du CNV

L'heure est aussi à la refondation pour la filière vanille. Le gouvernement Herintsalama Rajaonarivelo affiche sa détermination à prendre les mesures qui s'imposent pour redresser cette filière qui a connu des années de crise.

C'est dans ce contexte qu'une réunion de concertation sur la vanille s'est tenue vendredi dernier au Palais de Mahazoarivo, sous le signe du partenariat public-privé, et durant laquelle, des décisions fermes ont été prises.

Participation dynamique

Présidée par le Premier ministre Herintsalama Andriamasy Rajaonarivelo, et en présence des ministres concernés par la filière, la réunion a, en effet vu la participation dynamique des représentants du secteur privé, notamment les collèges des planteurs, des collecteurs et des exportateurs. Une occasion notamment de faire un tour d'horizon sur les problèmes rencontrés par la vanille malgache, marquée ces derniers temps par la surproduction, la chute des prix et le manque de transparence dans la gestion de certains mécanismes.

Plusieurs points ont été évoqués, dont notamment la gouvernance du Conseil National de la Vanille. Sur ce point, justement, le gouvernement a pris la décision de dissoudre le Conseil National de la Vanille. Une option qui témoigne, selon les acteurs de la filière, de la volonté de l'exécutif de mieux gérer toutes les structures concernées par la filière vanille. Un audit global de la filière vanille sera initié par les autorités et le secteur privé qui optent, par ailleurs, pour une libéralisation des procédures d'exportation

Volonté de transparence

Une manière, en somme, pour le gouvernement de prendre des mesures draconiennes pour sauver cette filière vanille, qui continue, malgré la crise, de jouer un rôle important pour le développement économique du pays. Des mesures qui prouvent la volonté de transparence et de lutte contre la corruption de la part du gouvernement qui envisage notamment une publication des critères d'attribution des agréments, ainsi que la création d'un guichet unique pour simplifier les démarches administratives.

Un objectif ambitieux, en tout cas pour le gouvernement, qui a l'appui du secteur privé pour redonner à la vanille malgache sa place de produit d'excellence sur le marché international. Sans oublier de garantir une meilleure répartition des bénéfices entre les acteurs de la filière. Un plan d'action de 12 à 18 mois sera incessamment présenté pour relever ce défi de redressement d'une filière appelée à prendre une place de prédilection dans la refondation économique du pays.