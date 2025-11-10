Madagascar: Agents forestiers - 300 individus pour surveiller 9 millions d'Ha de forêts

10 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Madagascar manque cruellement d'agents forestiers, lesquels ont la lourde tâche de superviser les neuf millions d'hectares de forêts restantes.

Pour un pays dont les écosystèmes sont déjà fortement fragilisés et sous pression, le ratio est très éloigné des normes internationales. À Madagascar, un agent forestier couvre environ 30 000 hectares de forêts, selon les données communiquées par le Centre national de formation des techniciens forestiers (CNFTF) d'Angavokely.

Le pays ne disposerait en effet que de 300 agents pour superviser les neuf millions d'hectares de forêts encore recensés. La situation est d'autant plus préoccupante que les standards mondiaux recommandent un agent pour 2 000 hectares. Les problématiques environnementales qui défraient régulièrement la chronique -- et fréquemment soulignées par les acteurs de la conservation -- en sont les conséquences directes.

Concret

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cet écart illustre le manque chronique d'effectifs auquel fait face la surveillance forestière à Madagascar. La station forestière d'Angavokely en est un exemple particulièrement révélateur : avec seulement quatre agents patrouilleurs pour superviser 696 000 hectares, les risques de défrichements illégaux, d'exploitation frauduleuse du bois ou encore de feux de brousse demeurent extrêmement élevés.

Cette insuffisance d'agents résulte de plusieurs facteurs, dont le faible recrutement de ces dernières années, les départs à la retraite non remplacés et le manque de moyens logistiques. Dans un contexte où la déforestation progresse à un rythme soutenu, l'alerte lancée par le CNFTF revêt aujourd'hui un caractère d'urgence.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.