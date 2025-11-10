Madagascar: Karting - Coupe du Monde FIA - Trois jeunes pilotes malgaches en lice en Malaisie

Trois jeunes prodiges du karting malgache s'apprêtent à représenter Madagascar sur la scène mondiale à l'occasion de la toute première Coupe du Monde FIA Karting "Arrive and Drive", qui se déroulera du 14 au 16 novembre 2025 à Kuala Lumpur, en Malaisie.

La Fédération du Sport Automobile à Madagascar (FSAM) a désigné Hasinjo Matthew Quentin Andriambelo, 14 ans, en catégorie Senior, David Ivan Andrianjafy, 13 ans, et Matheo Rajomarison, 12 ans, tous deux en catégorie Junior, pour défendre les couleurs nationales. Ces jeunes talents, déjà bien connus sur les circuits nationaux, auront l'opportunité de se mesurer à l'élite mondiale du karting.

Matheo Rajomarison, champion de Madagascar poussin en 2021 puis vice-champion minime, a participé à l'African Karting Cup 2024 en Afrique du Sud avant de prendre la tête du championnat junior en 2025. David Ivan Andrianjafy, né en 2012, est double champion national en minime, 9e à l'African Karting Cup 2024, et lauréat du 23e Trophée international de Madagascar. Il est aujourd'hui champion national junior.

Quant à Matthew Andriambelo, passionné de sport mécanique depuis l'enfance, il s'est illustré en terminant 3e du Trophée international de Madagascar 2024 et en multipliant les podiums nationaux cette année. Il a également franchi une nouvelle étape en Afrique du Sud, avec une 7e place au Redstar Raceway et une 6e au Killarney Raceway.

Rendez-vous de la relève mondiale

En effet, l'événement réunira 108 pilotes venus de 50 pays sur le LYL International Circuit, le plus grand circuit de karting d'Asie. Le format "Arrive and Drive" garantit une égalité parfaite entre les concurrents, tous équipés de karts identiques fournis par le groupe OTK. Les passionnés pourront suivre la compétition en direct et gratuitement sur la chaîne YouTube de la FIA Karting.

Une belle occasion pour Madagascar de faire briller ses étoiles montantes sur la scène internationale. Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, a estimé que la Coupe du Monde FIA Karting "Arrive and Drive" ouvrait un nouveau chapitre pour le sport automobile de base. Il a souligné que la forte participation des clubs membres reflétait une volonté d'élargir l'accès à la discipline. Il s'est dit enthousiaste à l'idée de voir la prochaine génération de champions s'élancer sur la piste.