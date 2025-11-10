Madagascar: Déstabilisation - Le CIS affirme avoir déjoué un coup d'État

Le Central Intelligence Service (CIS) a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État à Madagascar. Deux personnes ont été arrêtées, et plusieurs armes ainsi qu'une somme importante d'argent ont été saisies.

Le Central Intelligence Service (CIS), organe national de renseignements, a annoncé samedi avoir déjoué une tentative de coup d'État. Le directeur général du service, le contrôleur général de police Ruffin Lebiria, a détaillé l'affaire lors d'une conférence de presse tenue à Antanimora. Selon lui, cette opération a été rendue possible grâce à des informations soigneusement recoupées concernant un groupe d'individus soupçonnés de préparer un acte de déstabilisation.

Sur la base de ces renseignements, un ordre de perquisition a été délivré pour fouiller un domicile dont l'adresse et le propriétaire n'ont pas été rendus publics, afin de ne pas compromettre l'enquête en cours. L'opération a débuté vendredi vers 17 h 30 et s'est prolongée pendant plus de douze heures, jusqu'au petit matin. Les agents du CIS ont été appuyés par les éléments de la 4e section de la Brigade criminelle de la Police nationale.

Au cours de cette fouille, les forces de l'ordre ont saisi deux milliards d'ariary en liquide, dont une grande partie proviendrait directement d'une banque, ainsi que des devises étrangères dont le montant n'a pas été précisé. Plusieurs armes ont également été découvertes sur place : six fusils, dont trois pistolets automatiques récents, ainsi que des armes d'épaule de type fusil à pompe.

Des ressortissants étrangers arrêtés

« Au vu du montant et du type d'armes utilisés, nous avons la certitude qu'ils servaient à la préparation d'un coup d'État », a expliqué le contrôleur général Lebiria.

Deux ressortissants étrangers ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire, leur nationalité restant confidentielle. Deux autres personnes sont activement recherchées. Tout comme les deux personnes déjà arrêtées, ces individus détiendraient également une importante somme d'argent. Selon les précisions fournies par le directeur du CIS, l'argent saisi aurait été destiné à financer une tentative d'assassinat visant un homme d'État dont l'identité n'a pas été révélée.

Interrogé sur le possible mobile politique de cette affaire, le contrôleur général de police a été formel : « Compte tenu du montant en jeu, il est impossible que ce soit une mascarade. La somme et les armes saisies existent bel et bien, ce qui exclut toute spéculation. »

Depuis la découverte de cette tentative, les enquêtes se poursuivent. Le CIS et la Brigade criminelle ont entamé de nouvelles perquisitions afin de déterminer l'identité des commanditaires et de comprendre l'ampleur de ce projet présumé de déstabilisation. Aucune nouvelle information n'a cependant filtré depuis.