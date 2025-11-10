Madagascar: Karting - Mondial - Trois Malgaches à Kuala Lumpur

Madagascar s'invite sur la scène mondiale du karting avec la présence de trois jeunes pilotes qui défendront les couleurs nationales à la Coupe du Monde FIA Karting 2025, en Malaisie.

La Grande Île prendra part à la Coupe du Monde de karting, qui se déroulera du 14 au 16 novembre en Malaisie. Pour la première fois, trois jeunes pilotes parmi les plus en vue du moment représenteront Madagascar à la Coupe du Monde FIA Karting «Arrive and Drive», organisée sur le circuit international LYL de Kuala Lumpur. C'est une compétition d'envergure, initiée pour mettre en lumière le talent des pilotes, indépendamment des moyens matériels ou techniques de leurs équipes.

En guise de répétition générale, Matthew Andriambelo et Matheo Rajomarison ont pris part hier à la manche du championnat de Madagascar, disputée sur la piste du SRK à Imerintsiatosika. David-Ivan Andrianjafy s'est déjà envolé pour la Malaisie, où Matthew et Matheo le rejoindront ce jour. La Fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM) a retenu ces trois jeunes espoirs en se basant sur leur potentiel.

Matthew Andriambelo, 14 ans, engagé en catégorie Senior, David-Ivan Andrianjafy, 13 ans, et Matheo Rajomarison, 12 ans, tous deux en catégorie Junior, sont prêts à démontrer leur savoir-faire face aux meilleurs mondiaux. Les trois Malgaches affronteront une opposition de taille, composée de cent huit pilotes issus de cinquante pays, âgés de 12 à 19 ans. Tous concourront sur des karts identiques, fournis par le groupe OTK, un format qui élimine les écarts techniques et réduit considérablement les coûts logistiques.

Des adversaires aguerris

Pour la FSAM, cette participation marque une avancée symbolique. Elle témoigne d'une volonté de s'arrimer aux standards internationaux et d'offrir aux jeunes talents malgaches un horizon plus large que les frontières de l'océan Indien. C'est également un signal d'espoir pour le développement du karting national, porté par une génération avide d'apprentissage.

Les trois représentants malgaches feront face à des adversaires aguerris.

« Je pense être prêt pour la course, mais les concurrents sont tous forts. Je vise le meilleur classement possible, le top 20 sur les cinquante-six pilotes. Ce qui, pour moi, serait déjà un bon résultat », confie Matthew Andriambelo.

Le LYL International Circuit, le plus grand circuit de karting d'Asie avec ses 1,5 km de tracé technique, sera le théâtre de ce défi. Virages soutenus, chicanes, longues lignes droites : chaque tour offrira matière à dépasser, défendre et apprendre. La FIA a également prévu des ateliers sur la sécurité, la préparation physique, la nutrition, l'antidopage et la communication médiatique, autant d'éléments clés dans la formation d'un pilote complet.

Le public malgache pourra suivre leurs exploits en direct et gratuitement sur la chaîne YouTube de la FIA Karting.