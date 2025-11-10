Madagascar: Transport aérien - Madagascar Airlines poursuit son plan de redressement

Madagascar Airlines se relance avec le Plan Phénix. La compagnie modernise sa flotte et améliore la ponctualité, avec le soutien du gouvernement et de la Banque mondiale.

Madagascar Airlines poursuit sa marche vers la modernisation et le redressement du transport aérien malgache. Depuis sa création officielle le 1er avril 2022, à la suite d'une décision judiciaire, la compagnie a adopté une nouvelle identité et un modèle économique axé sur la performance et la viabilité.

Dans cette optique, le Plan Phénix, lancé en 2023, constitue la feuille de route de cette transformation. Il a permis l'obtention du certificat d'exploitation (AOC), l'approbation du gouvernement et le lancement d'une coopération avec la Banque mondiale.

« Le gouvernement malgache a choisi de protéger juridiquement Air Madagascar et de créer Madagascar Airlines pour assurer le redressement du secteur aérien », explique Ony Rakotondratsimba, porte-parole de la compagnie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour renforcer son réseau, Madagascar Airlines a noué des partenariats en partage de codes (codeshares) avec Air France et Corsair, transféré ses codes IATA et obtenu la recertification IOSA. La compagnie dispose aujourd'hui d'une flotte de cinq ATR et a inauguré un nouveau siège à Ivato, symbole de ce nouveau départ.

Gouvernance et transparence

La compagnie met un point d'honneur à renforcer sa gouvernance et sa transparence, en s'alignant sur les standards internationaux de l'OCDE. Elle a mis en place des comités dédiés à l'audit, aux rémunérations et à la stratégie.

Cette approche rigoureuse s'accompagne d'un soutien financier solide : « Un financement de 40 millions de dollars de la Banque mondiale complète les actions du Plan Phénix, incluant le développement du capital humain, la formation, la montée en compétences et la digitalisation », précise Ony Rakotondratsimba.

Lundi dernier, une rencontre entre le Premier ministre et la direction de Madagascar Airlines a permis de faire le point sur les dernières étapes du financement et le suivi du Plan Phénix.

Selon le porte-parole, « 20 % des conditions exigées par la Banque mondiale restent à finaliser, et nous prévoyons que cela sera réglé d'ici la fin du mois, notamment les arbitrages juridiques et les dossiers complémentaires gérés par l'État ».

À ce jour, Madagascar Airlines prévoit un résultat d'exploitation positif pour l'année en cours -- une première depuis plusieurs années.

« Notre objectif pour cette année est de rétablir l'équilibre opérationnel avec un taux de ponctualité de 93 % », conclut Ony Rakotondratsimba.