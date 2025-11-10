Togo: Le pèlerinage de Togoville a pris fin sur un appel à la foi vivante

Le pèlerinage annuel du diocèse d'Aného au sanctuaire marial Notre-Dame du Lac à Togoville (région maritime) s'est achevé dimanche.

Trois jours de ferveur, de prière et de recueillement marqués par la présence de milliers de fidèles venus se ressourcer.

Présidée par Mgr Isaac Jogues Gaglo, Administrateur Apostolique de la Cathédrale de Lomé et évêque d'Aného, la messe de clôture a été l'occasion d'un appel fort à la foi et à l'engagement personnel.

Ce pèlerinage ouvre la saison des grands rassemblements spirituels de fin d'année pour l'Église catholique.