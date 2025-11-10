Madagascar: Météo - Un déluge de grêle dévastateur

Une violente averse orageuse a frappé Antananarivo samedi, laissant derrière elle d'importants dégâts dans plusieurs quartiers de la capitale.

Antananarivo sous les décombres. Rues, maisons et champs ressemblaient à de véritables champs de bataille après l'averse orageuse de l'après-midi de samedi. Toitures en tôle percées ou arrachées, plafonds écroulés, routes coupées, arbres et poteaux électriques renversés, portails, clôtures et panneaux envolés, vitres brisées et plantations détruites : tels sont les dégâts constatés par les sapeurs-pompiers de Tsaralalàna, la gendarmerie et la police nationale dans la capitale et les communes périphériques.

Le vent a été si intense qu'un portail en fer pesant plusieurs dizaines de kilos a été projeté au milieu de la rue dans la commune d'Alasora. Il a fallu un engin pour le retirer de la voie publique. Le vent a également emporté des toits et des fenêtres, restés suspendus au-dessus des fils électriques de la Jirama. Les pluies abondantes -- 18 mm à Ampandrianomby selon Météo Madagascar, 60 mm à Tanjombato et 33 mm à Ambohimanambola selon les mesures de l'Autorité de protection contre les inondations dans la plaine d'Antananarivo (Apipa) -- ont envahi et inondé des maisons dont les toitures ont été emportées par le vent.

Inhabituelle

Les grêlons, d'une taille particulièrement importante, ont ravagé les cultures, détruit des plantes dans les jardins, percé des toits, brisé des vitres et blessé plusieurs personnes qui se trouvaient à l'extérieur pendant le phénomène météorologique.

Cette catastrophe a bouleversé le quotidien de nombreux ménages.

« Trois chambres de notre maison sont inhabitables, car le plafond s'est écroulé à cause des pluies abondantes qui ont stagné sur notre toiture. Nous dormons temporairement dans le salon et la salle à manger, le temps que le plafond soit réparé », témoigne Félix, un habitant dont la maison a été endommagée.

Une grande cage des lémuriens du parc botanique et zoologique de Tsimbazaza a également été détruite, suite à la chute d'un vieil arbre.

« Les animaux ont été épargnés, le parc continue à accueillir des visiteurs », indique un responsable du parc. Cette averse orageuse a été d'une intensité inhabituelle.

« Nous n'avions pas vu une telle quantité de grêle depuis longtemps », témoignent plusieurs habitants d'Antananarivo.

Le service de la météorologie évoque un phénomène typique de l'intersaison. Les averses orageuses s'accompagnent fréquemment de violentes rafales de vent, et d'autres épisodes similaires pourraient encore se produire dans les jours à venir.