Madagascar: Rugby à XV - XXL Energy Top 12 - Le Cosfa étrille la Savonnerie Tropicale

Pour son entrée en lice dans le XXL Energy Top 12, le Cosfa, vice-champion de Madagascar, a dominé la Savonnerie Tropicale Milalao lors d'une démonstration en seconde période.

Le premier match masculin de cette deuxième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV, a opposé le Cosfa, vêtu de sa tenue traditionnelle rouge, à la Savonnerie Tropicale Milalao (STM), au stade Makis d'Andohatapenaka. Les militaires se sont imposés sur le score de 55 à 9, au terme d'un match à deux temps bien distincts.

Sous une chaude ambiance et avec un public acquis en grande partie à la cause des joueurs d'Ankorondrano, la STM a débuté le match sans complexe. Après quelques phases équilibrées, ce sont pourtant les militaires qui ouvrent la marque sur pénalité à la 8e minute (3-0), avant d'inscrire leur premier essai à la 13e (10-0).

La STM profite ensuite de l'infériorité numérique du Cosfa, réduit à quatorze après un carton jaune. Les Savonniers convertissent une pénalité (20e, 3-10), puis reviennent à 6-10 sur une nouvelle faute des militaires (32e), avant de réduire encore l'écart à 9-10 à la 35e minute. La fin de la première période est plus brouillonne : carton jaune pour le numéro 12 de la STM, puis pénalité manquée par le Cosfa (38e). Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score serré: 10 à 9 en faveur des militaires.

CEA en démonstration

La seconde période démarre sur un rythme plus prudent. Les deux équipes se neutralisent durant les dix premières minutes, aucune ne trouvant l'ouverture. L'équilibre se brise à la 52e minute: sur une initiative personnelle, l'ailier Heriniaina casse la défense et marque le deuxième essai du Cosfa, transformé (17-9). Ce sera le début d'un temps fort irrésistible.

Heriniaina récidive cinq minutes plus tard (57e, 24-9), puis encore à la 60e (31-9), signant un triplé en moins de dix minutes et faisant basculer définitivement la rencontre. Une pénalité vient accentuer la domination militaire (34-9, 68e), avant que Riry ne conclue une nouvelle action collective (67e, 41-9), puis que Tojoniaina ne marque à son tour (74e, 48-9). Enfin, dans le temps additionnel, une cocotte bien construite offre à Riry l'essai final, portant l'addition à 55-9.

« La première mi-temps a été satisfaisante. Mais les remplaçants n'ont pas réussi à entrer dans le rythme, et cela nous a pénalisés. L'équipe reste perfectible », analyse Éric Randrianarison, coach de la STM. Pour sa part, Noé Mboazafy Rakotoarivelo, coach du Cosfa se réjouit : « Nous sommes venus chercher la victoire avec le bonus offensif, et l'objectif est atteint. »

Dans l'autre rencontre très attendue de la journée, à 15 heures, le Club Étoile d'Andranomanalina (CEA), nouveau promu en élite fédérale 1 du Top 12, a livré une démonstration. Il a dominé TF d'Ankasina sur le score net de 52 à 28. Le club d'Andranomanalina, qui occupait la première place du classement provisoire à l'issue de la première journée, a montré son potentiel. C'est une équipe capable de bousculer la hiérarchie, en attendant sa confrontation contre FT de Manjakaray ou les militaires du Cosfa.

Résultats

Hommes. Cosfa 55-09 STM, Uscar 22-26 USA, CEA 52-28 TFA