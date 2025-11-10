Madagascar: Ouest - Des grêles probables

Le début de semaine s'annonce encore humide à Madagascar. Selon Météo Madagascar, des averses isolées, parfois orageuses, toucheront une grande partie de l'île, avec un risque accru de grêle dans l'Ouest.

« Des grêlons sont attendus, mais ils sont surtout probables dans la partie Ouest du pays », précise Zo Rakotomanana, prévisionniste à la direction générale de la Météorologie, hier. La baisse des températures maximales est prévue sur les régions du Sud, du Sud-Est et du Centre-Est du pays en milieu de semaine.

Les conditions resteront favorables aux averses localement orageuses sur les Hautes-Terres centrales et le Nord-Ouest de l'île, tandis que le temps redeviendra généralement sec sur les Hautes-Terres centrales ainsi que dans l'Ouest et le Sud-Ouest.

Par ailleurs, une légère baisse des températures maximales est attendue en milieu de semaine dans les régions du Sud, du Sud-Est et du Centre-Est, avant un retour progressif à la hausse vers la fin de semaine.