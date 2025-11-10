Madagascar: Innovation - Un logiciel pour suivre et réguler les coupures d'électricité

La gestion de l'électricité est sur le point de changer radicalement. La Jirama, en collaboration avec la Banque mondiale, déploie un nouveau système numérique capable de surveiller et de réguler la production d'électricité en temps réel.

Le Scada (Supervisory Control and Data Acquisition), accompagné des systèmes EMS (Energy Management System) et DMS (Distribution Management System), permettra de suivre en temps réel la production dans toutes les stations et sous-stations électriques. Concrètement, en cas de défaillance, le processus ne sera plus manuel: les interventions se feront automatiquement, réduisant significativement le temps de réaction et le risque de coupures prolongées.

« Aujourd'hui, si une panne survient dans une station, il faut souvent de longues minutes, voire des heures, pour qu'une personne intervienne. Avec ce logiciel, tout sera visible en temps réel, et les actions nécessaires pour rétablir la production pourront être décidées immédiatement», explique Ny Ando Jurice Ralitera, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures.

Le projet sera d'abord mis en place sur le réseau d'Antananarivo, avec une opération complète prévue pour décembre 2027. L'objectif est simple : limiter au maximum les délestages et optimiser la maintenance des installations.

Le chef de projet Scada à la Jirama, Andrianjaka Rakotomanantsoa, précise que ce système révolutionnera la gestion de l'énergie. « Avant, il fallait se rendre sur place pour actionner les interrupteurs lorsque le courant était coupé. Avec Scada, il sera possible de suivre la production en mégawatts depuis un bâtiment central et d'ajuster immédiatement les opérations pour éviter toute interruption», indique-t-il.

La technologie utilisée repose sur la fibre optique, la radio et le GSM, permettant une surveillance fiable et continue. Cette transition vers une gestion digitale signifie que bientôt, ce ne seront plus les humains qui devront tout contrôler manuellement, mais le système lui-même.