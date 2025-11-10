Loin d'être un simple cadre de concertation, le Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon s'inscrit dans une dynamique internationale et africaine clairement définie par des instruments juridiques reconnus, notamment la Résolution 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la Jeunesse, la Paix et la Sécurité (2015), et la Charte Africaine de la Jeunesse (2006). Ces deux textes majeurs consacrent le rôle central de la jeunesse dans les processus de gouvernance, de paix, de développement et de participation citoyenne.

À l'instar des États membres des Nations Unies, le Gabon, sous l'impulsion de Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Le Dialogue National entre le Chef de l'État et la Jeunesse gabonaise, envisagé à travers le Forum National des Organisations de Jeunesse (FNOJG), trouve donc sa légitimité juridique et institutionnelle dans ces cadres normatifs internationaux.

1 - Une base juridique solide pour la participation des jeunes à la gouvernance.

Adoptée le 9 décembre 2015, la Résolution 2250 du Conseil de Sécurité de l'ONU reconnaît pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le rôle positif des jeunes dans la consolidation de la paix, la prévention des conflits et la reconstruction des sociétés. Elle invite expressément les Chefs d'État et de Gouvernement à impliquer les jeunes à tous les niveaux des processus décisionnels, à travers des mécanismes institutionnels permanents tels que les forums nationaux de la jeunesse, les plateformes de concertation, et les organisations représentatives de jeunes.

De même, la Charte Africaine de la Jeunesse, adoptée par l'Union Africaine en 2006 et ratifiée par le Gabon, consacre dans ses articles 11, 12 et 13, le droit des jeunes à la participation, à la gouvernance et au dialogue régulier avec les autorités publiques. Elle stipule que les États doivent « créer un environnement propice à la participation effective de la jeunesse dans les affaires publiques, la gouvernance, et le développement national ».

Ainsi, le Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon n'est pas une initiative isolée. Il s'inscrit dans la mise en œuvre de ces engagements internationaux et africains qui appellent à un dialogue permanent entre les gouvernants et les jeunes, afin que les politiques publiques soient conçues par les jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes.

2 - Les cinq piliers de la Résolution 2250 : un cadre d'action pour la jeunesse gabonaise.

La Résolution 2250 s'articule autour de cinq domaines prioritaires qui constituent la colonne vertébrale de toute politique de jeunesse moderne :

● Participation : reconnaissance du rôle des jeunes comme acteurs à part entière des décisions politiques, économiques et sociales de leurs nations ;

● Protection : garantie de la sécurité et des droits fondamentaux des jeunes, notamment en période de crise ;

● Prévention : promotion de la tolérance, du dialogue et de la cohésion nationale pour éviter les conflits ;

● Partenariat : mise en place de collaborations fortes entre gouvernements, jeunes, secteur privé, institutions et société civile ;

● Réintégration et réhabilitation : appui à l'insertion sociale, économique et professionnelle des jeunes, en particulier ceux affectés par les crises ou l'exclusion.

Ces piliers offrent une boussole stratégique au Dialogue National entre le Président de la République et la Jeunesse Gabonaise, en garantissant une approche inclusive, structurée et durable.

3 - Un cadre de gouvernance participative et de co-construction nationale.

En se fondant sur ces instruments juridiques, le Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon apparaît comme un outil institutionnel de gouvernance participative, permettant d'impliquer la jeunesse dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques. Il offre un espace de dialogue structuré et permanent où les jeunes peuvent exprimer leurs préoccupations, proposer des solutions et contribuer directement au développement national.

Ce dialogue permanent entre le Chef de l'État et la Jeunesse Gabonaise que nous appelons de tous nos vœux, s'inscrit dans une vision d'union, de paix et de responsabilité partagée, où la jeunesse est reconnue non pas comme une charge, mais comme un partenaire stratégique dans la transformation du pays.

4 - Conclusion : vers une jeunesse actrice du changement.

En définitive, la Résolution 2250 du Conseil de Sécurité de l'ONU et la Charte Africaine de la Jeunesse de l'UA, offrent une base juridique incontestable au Dialogue National entre le Président de la République et la Jeunesse Gabonaise.

Le Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon, devient ainsi une plateforme légale, légitime et structurante permettant la mise en œuvre concrète de ces engagements.

À travers ce dialogue, le Gabon démontre sa volonté de bâtir une gouvernance participative, inclusive et tournée vers l'avenir, où chaque jeune a sa place, sa voix et son rôle à jouer dans la construction d'un Gabon nouveau, plus juste, plus fort et plus prospère.