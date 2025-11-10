Gabon: 'Message de gratitude pour la libération de Harold Leckat'

C'est avec un grand soulagement et une immense joie que nous, membres de la famille biologique de Harold Leckat Igassela, avons appris sa libération survenue le soir de vendredi 7 novembre 2025. En mon nom personnel et en celui des siens, je viens exprimer la gratitude à l'égard de toutes les personnes physiques et morales qui ont contribué de manière directe ou indirecte à cette libération.

Monsieur Harold Leckat, Directeur de la Publication de Gabon Media Time et PDG de Global Media Time (GMT), avait été interpellé le 15 octobre 2025 comme un vulgaire bandit à sa sortie d'avion, dans les locaux de l'aéroport international Léon-Mba de Libreville. Placé en garde à vue à la Direction Générale des Recherches (DGR) durant cinq jours, des rumeurs très largement relayées sur les réseaux sociaux évoquaient les conditions excessives de son séjour.

Harold Leckat aurait été menotté 24/24 à une chaise, avec interdiction de se rendre aux toilettes et de dormir en position allongée. Ces mesures coercitives qui sont inconnues des dispositions de la Loi Fondamentale et de l'État de droit, rappellent aux populations les heures les plus brutales des régimes de Léon Mba, Omar Bongo et Ali Bongo Ondimba qui se sont succédé à la tête du Gabon depuis 1960 jusqu'au 30 août 2023.

La décision incompréhensible de placer Harold Leckat en détention préventive à la Prison Centrale de Libreville a bouleversé sa famille, sa corporation et l'ensemble des gabonais épris de bonne gouvernance.

Par bonheur, toutes ces violations de droit ont pris fin le 7 novembre 2025, grâce à la mobilisation concertée des plus hauts acteurs institutionnels, des amis personnels d'Harold, des magistrats, des activistes, des influenceurs et des lanceurs d'alertes, des défenseurs des droits, des voix solidaires au Gabon et à l'étranger, sans oublier l'ensemble du peuple gabonais dont la vigilance a été déterminante pour soutenir la cause de notre compatriote.

Merci aux innombrables acteurs engagés sur ce dossier

Je viens ici rendre hommage aux institutions de mon pays qui ont exigé le strict respect des procédures légales et de la dignité du Gabonais Harold Leckat. Je témoigne ma gratitude aux avocats et conseils juridiques d' Harold Leckat, pour la haute qualité de leur défense. Vifs remerciements aux organisations des professionnels de la presse pour leur engagement en faveur de la liberté d'informer.

Sincère et profonde gratitude aux activistes, aux influenceurs et aux lanceurs d'alertes gabonais, sur le territoire national et à travers les cinq continents. Avec eux les acteurs civiques et les leaders politiques pour le soutien acharné en faveur de la mise en liberté de Monsieur Harold Leckat Igassela. Merci aux missions diplomatiques dont l'accompagnement discret a favorisé la recherche d'une solution équitable.

Pour terminer je réitère ma reconnaissance l'ensemble du peuple gabonais. Et je salue les juges, les autorités pénitentiaires et les fonctionnaires dont l'intégrité et le professionnalisme ont permis à la justice de s'exercer avec équité et dignité.

Appel à la préservation de la liberté d'expression

Mesdames et Messieurs,

Chers Compatriotes,

Chers Pouvoirs Publics,

Au regard de cet épisode malheureux, je plaide pour la nécessité de préserver la liberté d'expression dans les conditions garanties par la Constitution Gabonaise. Je ne suis pas souvent d'accord avec les publications journalistiques dans mon pays, à l'exemple des dernières élections législatives et locales qui ont une fois de plus révélé des milliers de dépêches aux qualités insuffisantes.

Toutefois, la liberté de nos acteurs médiatiques constitue un pilier essentiel de notre frêle démocratie. Bien plus, elle demeure indispensable à la paix civile, au débat public et au renforcement de l'État de droit. N'oublions jamais que la Cinquième République est née sous la volonté de "Rendre la dignité aux Gabonais".

Honneur et Fidélité à la Patrie,

Que Dieu bénisse le Gabon,

Je vous remercie.