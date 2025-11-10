Madagascar: Santé - Les internes en médecine prolongent le service zéro

10 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Cela fait un mois et demi maintenant que les hôpitaux publics tournent avec un effectif minimal. Les internes en médecine à Madagascar poursuivent leur mouvement de grève, maintenant un service zéro dans les hôpitaux publics à travers le pays.

Cette grève prolongée traduit la frustration grandissante de ces futurs médecins face à des promesses non tenues et à des conditions de travail jugées insoutenables. « Nous maintenons le service zéro tant que nos demandes ne sont pas satisfaites », lancent-ils. Les internes déplorent le manque de réponses concrètes de la part des députés et des autorités compétentes, estimant que leurs revendications sont faciles à réaliser mais restent ignorées.

« Il y a déjà eu des promesses verbales. Mais cela ne nous suffit pas. Nous réclamons des promesses écrites », indiquent-ils. Ces internes envisagent de procéder à une manifestation ce jour. Ils réclament l'augmentation du montant de leurs présalaires et des salaires des médecins, ainsi que le recrutement urgent de nouveaux médecins pour pallier le déficit de professionnels de santé à Madagascar.

Ce service zéro affecte notamment les consultations et les interventions chirurgicales planifiées. Les internes avertissent qu'ils ne reprendront le travail que lorsque leurs revendications seront clairement entendues et mises en oeuvre.

