Madagascar: Environnement - Plus de soixante-dix mille hectares de terrains à reboiser

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable intensifie la relance verte. Le nouveau ministre, Michael Manesimana Rafanomezantsoa, annonce un objectif de plus de soixante-dix mille hectares à reverdir chaque année.

Reverdissement. Plus de soixante-dix mille hectares de terrains seront reboisés chaque année, selon le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable, Michael Manesimana Rafanomezantsoa, qui place le reboisement parmi ses priorités. C'était lors d'une campagne de suivi et d'entretien de jeunes plants au Fokontany d'Ambohibemasoandro, dans la commune d'Ambohitrolomahitsy, district de Manjakandriana, samedi dernier. L'objectif affiché est de restaurer l'image d'un Madagascar verdoyant. Les préparatifs se poursuivent avec l'ensemble des partenaires et acteurs impliqués pour atteindre cet objectif.

Pour relever le défi de reverdir Madagascar, des initiatives telles que « l'Église verte » ou « l'École verte » seront encouragées. À travers cette initiative, « nous pouvons mobiliser non seulement les communautés religieuses et les établissements scolaires, mais aussi les jeunes générations désireuses de s'engager concrètement. Ces programmes permettront d'organiser des campagnes de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, et de créer de véritables espaces verts communautaires », poursuit le ministre. L'objectif est de transformer le reboisement en un effort collectif, visible au quotidien, tout en poursuivant et consolidant les actions déjà entreprises à travers le pays.

Poursuite des initiatives

Mais sans suivi et entretien, les reboisements restent inefficaces, selon le ministre. C'est dans ce cadre que des opérations d'entretien et de suivi des jeunes plants se tiennent, notamment dans la commune d'Ambohitrolomahitsy, district de Manjakandriana. Lors d'une intervention au Fokontany d'Ambohibemasoandro, 20 hectares de surfaces reboisées ont été inspectés. Le site affiche un taux de survie remarquable de 95 % des plants, un résultat attribué à l'implication continue de la commune et de la population, qui a également contribué à la baisse des feux de brousse dans la zone.

Cette mobilisation a été renforcée par la participation active des jeunes de la Génération Z, venus de plusieurs régions et désireux de s'engager durablement aux côtés du ministère dans la protection de l'environnement. Le ministre a précisé que la poursuite des initiatives menées par l'ancienne administration fait partie des actions à réaliser dans les 60 prochains jours, parallèlement à la mise à jour et à la publication de nouvelles stratégies sectorielles.