Madagascar: Langue étrangère - L'enseignement du mandarin s'élargit

10 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Le chinois ne se limite plus aux amphithéâtres universitaires. De plus en plus d'entreprises à Madagascar initient leurs employés à cette langue, véritable atout sur le marché du travail.

« Cette année, près de deux cent treize salariés de l'entreprise KDC suivront des cours allant du HSK 1 au HSK 3, afin de renforcer leurs compétences linguistiques pour le monde professionnel », explique Prisca Maroy Rasoanirina, directrice malgache de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo.

La cérémonie de lancement de la deuxième session du programme de formation en chinois pour les employés du groupe Luwang s'est tenue vendredi dernier à l'Institut Confucius d'Ankatso.

« Maîtriser le chinois ouvre de nombreuses portes dans le monde professionnel, où la demande dépasse largement l'offre. Parler cette langue est un véritable levier pour réussir dans plusieurs disciplines», souligne Prisca Maroy Rasoanirina.

Valoriser le développement des employés et leur offrir des emplois dignes permet d'élargir leurs perspectives. De nombreux échanges ont déjà été menés entre les parties concernées. Pierre Raoelina Andriambololona, directeur général du Fonds malgache de formation professionnelle (FMFP), ajoute: « Cette initiative facilite la transmission des méthodes de travail, même pour les débutants, tout en contribuant à améliorer leur niveau de vie et à renforcer leurs compétences et leur expérience. »

