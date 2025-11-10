Madagascar: Rugby à XV - Dames - Le SC Besarety écrase le RCT Soavimasoandro

Le Sporting Club de Besarety (SCB) a confirmé son statut de champion en titre en écrasant le RCT de Soavimasoandro ou RCTS (80-10) durant la deuxième journée du championnat de rugby à XV de première division féminine, disputée dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka.

L'affiche pouvait laisser espérer un duel serré, au vu de la victoire difficile du SCB sur le score de 29-22 lors de la finale de la Coupe de Madagascar. Mais hier, il n'en fut rien. Le SCB, solide et sûr de son rugby, n'a laissé aucune place au doute.

Dès les premières minutes, les championnes de Madagascar ont imposé leur rythme, multipliant les ballons portés et les accélérations sur les ailes. À la pause, l'écart était déjà conséquent, avec un score de 35-5, illustrant une maîtrise totale dans tous les compartiments du jeu.

La seconde période a confirmé l'écart de niveau entre les deux formations. Besarety a immédiatement remis la pression. Sur une mêlée bien négociée et une ouverture du côté droit, Valisoa Erickah s'est offert une percée de plus de 30 mètres pour inscrire le septième essai, transformé, portant le score à 42-5 à la 44e minute.

Le RCTS a néanmoins trouvé l'énergie pour marquer son deuxième essai sur une contre-attaque fulgurante, non transformée (50e, 42-10). Mais la réaction n'a été qu'éphémère. Besarety a répondu dans la foulée par un nouvel essai de Laurence à la 56e (47-10).

Domination écrasante

Même réduites à quatorze, après l'expulsion de la deuxième ligne Nofy à la 63e minute, les joueuses du SCB n'ont jamais ralenti. Zoaunah a aplati un nouvel essai, immédiatement imitée par Tiana Jinah, puis transformé dans la foulée (64e, 51-10). La domination est devenue écrasante: un nouvel essai à la 68e, un autre signé Loulah à la 70e (75-10), puis Zoaunah encore à la 78e pour clore la démonstration, portant le score à 80-10 après le coup de sifflet final.

« C'était un match très difficile et mes joueuses n'ont jamais réussi à entrer dedans. L'absence de nos cadres, retenues en équipe nationale de rugby à VII, nous a beaucoup handicapés. Mais c'est le jeu : il faut aussi accepter la défaite pour mieux rebondir », reconnait Avotra Tokianaina Andrianarisoa, président du RCTS.

De son côté, le coach de Besarety, Lanto Nirina Ravoavahy, savoure la performance collective : « L'entame a été un peu hésitante, faute de timing entre les filles. Mais en seconde période, la machine s'est lancée. Nous avons un objectif : soigner notre goal-average. Et c'est fait, avec +70 aujourd'hui. »