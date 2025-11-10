Madagascar: Handball - Championnat de Madagascar - My-Sah s'adjuge le titre national

10 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Impressionnantes et invaincues depuis le début du championnat national de handball senior à Toamasina, les handballeuses de My-Sah d'Itasy ont détrôné le THBC, multiple champion de Madagascar, sur le score serré de 25 à 24. Grâce à cette victoire, elles s'offrent pour la deuxième fois le titre national, après celui conquis en 2022.

Évoluant dans une poule unique, les représentantes d'Itasy n'ont connu aucune défaite. Menées 9 à 12 à la pause, les protégées de Tillo Andriamiharinosy, entraîneur de My-Sah, ont su hausser leur niveau de jeu pour revenir au score. Poussées par un public largement acquis à leur cause, elles ont réussi à recoller à 20-20 avant que les deux équipes ne se rendent coup pour coup.

Plus fraîches physiquement, les joueuses de My-Sah ont pris l'avantage dans le money time : 23-21, 23-22, 24-23, 24-24. La dernière possession de My-Sah a été fatale au THBC, le score final de 25-24 scellant leur deuxième couronne nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Pour cette année 2025, My-Sah réalise un doublé: le titre national junior à Tsiroanomandidy et le titre senior dames ici à Toamasina. Ce succès est le fruit d'une politique axée sur la relève. Durant ce sommet national, nous avons aligné trois des juniores sacrées à Tsiroanomandidy. Pour conclure, je tiens à préciser que l'arbitrage a montré des attitudes déplorables et j'assume ce que j'ai dit », confie Tillo Andriamiharinosy, fier de ses joueuses.

De son côté, la capitaine du THBC, Aina Ravelonjaka Herimanantsoa, reconnaît sportivement la supériorité de ses adversaires: «La faille de notre équipe réside dans le manque d'expérience de notre nouvelle gardienne. Nous avons aussi intégré de jeunes joueuses encore en apprentissage. Nous avons tout donné, mais c'est le jeu: il faut savoir accepter la défaite.»

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.