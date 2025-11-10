Madagascar: Handball - Championnat de Madagascar - My-Sah s'adjuge le titre national

Impressionnantes et invaincues depuis le début du championnat national de handball senior à Toamasina, les handballeuses de My-Sah d'Itasy ont détrôné le THBC, multiple champion de Madagascar, sur le score serré de 25 à 24. Grâce à cette victoire, elles s'offrent pour la deuxième fois le titre national, après celui conquis en 2022.

Évoluant dans une poule unique, les représentantes d'Itasy n'ont connu aucune défaite. Menées 9 à 12 à la pause, les protégées de Tillo Andriamiharinosy, entraîneur de My-Sah, ont su hausser leur niveau de jeu pour revenir au score. Poussées par un public largement acquis à leur cause, elles ont réussi à recoller à 20-20 avant que les deux équipes ne se rendent coup pour coup.

Plus fraîches physiquement, les joueuses de My-Sah ont pris l'avantage dans le money time : 23-21, 23-22, 24-23, 24-24. La dernière possession de My-Sah a été fatale au THBC, le score final de 25-24 scellant leur deuxième couronne nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Pour cette année 2025, My-Sah réalise un doublé: le titre national junior à Tsiroanomandidy et le titre senior dames ici à Toamasina. Ce succès est le fruit d'une politique axée sur la relève. Durant ce sommet national, nous avons aligné trois des juniores sacrées à Tsiroanomandidy. Pour conclure, je tiens à préciser que l'arbitrage a montré des attitudes déplorables et j'assume ce que j'ai dit », confie Tillo Andriamiharinosy, fier de ses joueuses.

De son côté, la capitaine du THBC, Aina Ravelonjaka Herimanantsoa, reconnaît sportivement la supériorité de ses adversaires: «La faille de notre équipe réside dans le manque d'expérience de notre nouvelle gardienne. Nous avons aussi intégré de jeunes joueuses encore en apprentissage. Nous avons tout donné, mais c'est le jeu: il faut savoir accepter la défaite.»