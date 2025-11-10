Togo: Faure Gnassingbé à Abou Dhabi pour une conférence économique

10 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Président du Conseil, Faure Gnassingbé, participe lundi à Abou Dhabi ànun Forum sur le commerce et l'investissement au Tchad, baptisé Tchad Connexion 2030.

L'événement réunit plusieurs chefs d'État, institutions internationales, banques de développement et acteurs économiques pour soutenir le Plan national de développement (PND) du Tchad.

La participation du Togo s'inscrit dans une dynamique de coopération sud-sud et reflète l'ouverture du pays aux échanges en matière de développement durable.

M. Gnassingbé partagera l'expérience togolaise du PND 2018-2022, basé sur le partenariat public-privé et poursuivi à travers la Feuille de route gouvernementale Togo 2025.

La coopération Togo-Émirats a déjà permis la réalisation de projets clés tels que la centrale solaire de Blitta ou encore des infrastructures routières structurantes.

