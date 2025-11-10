Afrique: Pétanque - Championnats de Madagascar - La bande à Baloti ira en Mauritanie

La triplette porte-fanion de la Grande Île est désormais connue. L'équipe du PAC d'Ampitatafika, composée du vice-champion du monde en tête-à-tête et vice-champion du Masters de pétanque 2025, Faralahy Urbain Ramanantiaray alias Baloti, accompagné de Maminiriana Andrianirainy et d'Andry Salohy Randrianaivo, a remporté le titre de champion de Madagascar.

Ce trio a défait en finale l'équipe de l'APM de Boeny, constituée de Jean Marc Ravelondrainy, Sitraka Randriamihaja et Augustin Andrianandraina, sur le large score de 13 à 2, hier à Maibahoaka, Ivato. La finale ne s'est achevée qu'à 20 h 40. La bande à Baloti valide ainsi son ticket pour représenter le pays à la 10e édition des Championnats d'Afrique, qui se tiendront, du 22 au 28 novembre, à Nouakchott, en Mauritanie.

La Fédération Sport Boules Malgache prendra en charge le déplacement de l'équipe, qui n'aura plus que moins de deux semaines pour se préparer.

En quête d'un quatrième titre

Après les performances des boulistes malgaches lors de leur tournée estivale en France- la deuxième place au Masters de pétanque, le titre de champion du monde en double mixte et le sacre de champion du monde juniors en doublette mixte-, Madagascar compte clôturer en beauté la saison et ses sorties internationales.

La triplette malgache partira en quête d'un quatrième titre continental, après ceux remportés en 2017 en Tunisie, en 2011 au Cameroun et en 2009, déjà en Tunisie.

Concernant les autres catégories, chez les séniores dames, l'équipe du SBA d'Ambohimahasoa, composée de Felana Randriamalala, Judicaël Andrianarimalala et Mihary Hasina Malalaharisoa, s'est hissée sur le toit national. Cette triplette a battu en finale, sur un score sans appel de 13 à 0, le trio formé par Tahiana Rafarasoa, Angela Rasolonantenaina et Andoniaina Randrianarison du C2BA d'Analamanga.

Chez les jeunes, le Haute Matsiatra Pétanque Club, qui a aligné Franco Andriambeloma, Jisaia Falinirina et Ortega Andriantsaratanjona, a décroché le sacre national en dominant 13 à 4 le trio du PAC formé par Christian Andrianantenaina, Andriantsivolo Rasoloson et Nantenaina Andriantahiana.

Enfin, le titre des vétérans est revenu à Raymond Randriamampionona, Rolland Rasoloharinirina et Niry Razafimanantsoa du C2BA. Ils se sont imposés en finale contre Jean Erick Rakotonirina, Marie Rajaonarisaona et François Rakotomalala du CBAF.