Madagascar: Kickboxing - Mondial - La participation malgache annulée

Le calendrier chamboulé. Le championnat de Madagascar de kickboxing prévu se tenir au Palais des sports à Mahamasina, les 27 et 28 septembre, a dû être annulé à la veille de la date initiale, en raison de la manifestation sociale du 25 septembre dans la capitale.

Il était prévu que ce sommet national servirait de sélection des représentants de la Grande Ile aux championnats du monde de light contact, kick light, full contact, low kick, K-1 et para kickboxing qui se dérouleront à Abu Dhabi du 21 au 30 novembre.

Après la rencontre des techniciens et des représentants de quelques ligues régionales avec le président de la Fédération Malgache de Kickboxing, le général de division Lylison René de Rolland Urbain, récemment nommé ministre de l'Aménagement du Territoire et du Secteur foncier, il a été décidé que, « cette fois, Madagascar ne participera pas au championnat du monde en raison de soucis financiers », confie le directeur technique national, Anigael Gastros. Il a été en revanche décidé que le sommet national est reporté pour les 17, 18 et 19 décembre et aura lieu à Antsirabe.