Afrique: Football - Amical - Choc entre Disciples FC et Expatriés et Barea CHAN

Plusieurs clubs d'élite se consacrent ces dernières semaines à disputer des matchs amicaux à la veille du coup d'envoi de la Pure Play Football League. C'est d'ailleurs la priorité, depuis plus d'un mois, du Disciples FC, champion de Madagascar version 2023.

Le championnat national d'élite ne débutera pas avant la fin de l'année, à la suite du report du coup d'envoi de la Ligue des champions D2, prévu initialement pour ce mois de novembre. Aucune date précise n'a encore été fixée pour le moment.

Dans le cadre de ces rencontres amicales, un match de gala est programmé le 28 décembre, au stade de Barikadimy à Toamasina. Il opposera les joueurs expatriés des îles voisines, renforcés par quelques Barea du CHAN, au Disciples FC. L'équipe des expatriés sera notamment composée du Barea médaillé de bronze au CHAN 2023, Tokinantenaina Randriatsiferana dit « Tsiry Kely » et de Fabrice Rakotondraibe, qui évoluent tous deux à La Réunion. On peut également citer les Barea médaillés d'argent au dernier CHAN, tels que Rado Niaina Rabemanantsoa, latéral droit de l'AS Fanalamanga, et Elysé Tony Randriamanampisoa de l'Elgeco Plus.

Du côté du Disciples FC, on retrouve également quatre Barea médaillés d'argent au CHAN, à savoir Hajatiana Claude Ratsimbazafy, Andy Nantenaina Rakotondrajoa, Bono Stephano Rabearivelo et Rayan Hery Rajaonarivelo, alias Dahery. Tendry Mataniah Randrianarijaona, qui évoluait au club égyptien ENPPI SC, a lui aussi fait son retour au bercail.

En outre, l'équipe compte également sur Tiavina Rakotoarisoa, dit Donga, et Tsilavina Fanomezantsoa, alias Drogba.

Juste après le CHAN, le Disciples FC a commencé à disputer des matchs de préparation à la mi-septembre. Le club de Vakinankaratra avait battu à l'aller l'Ajesaia (3-1) avant de s'incliner au retour (0-2). Le Disciples FC a ensuite enchaîné plusieurs victoires ces dernières semaines : contre l'AS Fanalamanga (2-1), contre le Cosfa (3-1) et un match nul (1-1) face à Sainte-Anne. «Nous avons déjà terminé la phase foncière. Nous entamons depuis peu le travail tactique sur le terrain, à travers des matchs amicaux», confie l'entraîneur du club, Mamisoa Razafindrakoto.