Madagascar: Mariage - Itamara et Rotsy s'unissent pour la vie

10 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le mariage religieux du journaliste économique de L'Express de Madagascar, Ralinivo Itamara Mazavasoa Randriamamonjy, plus connu dans le milieu médiatique sous le nom d'Itamara, et de sa compagne Iharirotsy Faniah Ravaoharivelo, s'est tenu le 9 novembre à la Fiangonana Loterana Malagasy d'Ivato.

C'est dans une atmosphère empreinte d'émotion que les deux tourtereaux se sont dit "oui" devant leurs familles, amis et collègues venus nombreux pour partager ce moment unique. Très ému, Itamara a fait son entrée au bras de sa mère, spécialement venue de Paris pour assister à l'union de son fils.

Ambiance conviviale

La célébration s'est ensuite poursuivie à la Cascade du Rova Ambohidratrimo, dans une ambiance conviviale où les invités ont profité d'un repas festif et de danses traditionnelles. L'entrée des mariés a particulièrement marqué les esprits, rythmée par la chanson Madison, invitant tout le monde à se joindre à la danse. Pour leur ouverture de bal, le couple a choisi un des titres de Rak Roots, offrant un moment tendre et inoubliable.

La soirée s'est déroulée dans la joie, la musique et l'émotion, laissant un souvenir impérissable aux jeunes mariés comme à leurs proches.

