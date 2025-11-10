Afrique: Senegal World Tennis Tour - Un Belge et une Américaine vainqueurs dans la catégorie J30

Dakar — Le Belge Sava Grozdev et l'Américaine Sydney Wright ont remporté respectivement, chez les garçons et les filles, la 10e édition du "Senegal World Tennis Tour" de Dakar dans la catégorie J30, en battant en finale le Français Evan Giurescu (6-4, 2-6, 6-1) et la Japonaise Kano Imai (6-0, 4-6, 7-6).

La mention "J30" désigne une épreuve attribuant jusqu'à 30 points au vainqueur, un niveau de compétition intermédiaire dans la hiérarchie des tournois juniors.

Le "Senegal World Tennis Tour", organisé sous l'égide de la Fédération internationale de tennis (ITF), se déroule dans la capitale sénégalaise depuis lundi dernier.

Les épreuves se tiennent en deux phases : un premier tournoi de la catégorie J30, achevé samedi, et un second tournoi de la catégorie J60, prévu à partir de lundi jusqu'au samedi prochain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Chez les garçons, Sava Grozdev a réalisé une compétition maîtrisée, ne concédant qu'un seul set en cinq rencontres. Il a successivement dominé le Marocain Ali Zamani, le Français Antoine Baudot, le Japonais Taiju Yuto et l'Espagnol Marc Puig Mont, avant de s'imposer en finale face au Français Evan Giurescu.

Cinq Sénégalais étaient en lice dans cette catégorie : Mohamed Gueye, Aydan Assi, Charles Ilan Gerard, Yaya Flo Baldé et Riad Hoballah. Tous ont été éliminés au premier tour.

Tête de série numéro 4, l'Américaine Sydney Wright, qui a bénéficié d'un bye au premier tour, a débuté la compétition au deuxième tour. Elle s'est imposée tour à tour face à la Française Suzie Descrozailles, la Lituanienne Ciute Nkevi Marci, puis la Suédoise Emilia Deuschl en demi-finales.

En finale, Wright a battu la Japonaise Kano Imai, tombeuse au premier tour de l'une des deux Sénégalaises engagées, Seynabou Mendy. L'autre représentante du Sénégal, Lamia Nissr, s'est également arrêtée au premier tour.