Sénégal: Rugby à VII - L'ASFA domine la première journée de la zone Dakar devant l'INSEPS

Dakar — L'Association sportive des forces armées (ASFA) occupe la tête du championnat national de rugby à VII élite, dénommé GOOR7's, avec 15 points devant l'INSEPS qui compte le même nombre de points, mais devancée en raison d'une différence de points accumulés de 39 contre 33.

La première journée de la zone Dakar s'est achevée dimanche.

La saison 2025-2026 de rugby à VII élite a débuté le 2 novembre dernier au Camp général Mountaga Diallo de Bel Air, à Dakar.

Quinze équipes participent au tournoi et sont réparties en trois zones. La zone Dakar comprend l'ASFA, S'en Fout le Score, Requins XV, Panthères de Yoff, Jambars XV, Dragons VP, Pikine et INSEPS.

La zone Centre regroupe le KRAC de Thiès, Koutal, Gandiaye et Jang RC, tandis que la zone Sud est composée d'Acanton, Kadiakéne Mlomp et Casamaçaise RC.

Dans chaque zone, les équipes s'affrontent au cours de quatre journées jusqu'au 22 décembre.

À l'issue de ces rencontres, huit équipes se qualifieront pour le tournoi final national, cinq de la zone Dakar, deux de la zone Centre et une de la zone Sud.

À Dakar, les huit équipes sont réparties en deux poules de quatre. La poule A regroupe l'ASFA, S'en Fout le Score, Dragons VP et Jambars XV, tandis que la poule B comprend les Requins XV, Panthères de Yoff, Pikine et INSEPS.

Lors de chaque journée, les équipes de chaque poule s'affrontent à trois reprises. Une victoire rapporte quatre points, un match nul deux points et une défaite zéro. Des points bonus peuvent s'ajouter si l'équipe marque au moins quatre essais ou si elle perd de sept points ou moins.

Ainsi, une victoire avec quatre essais peut rapporter jusqu'à cinq points, tandis qu'une défaite courte ou accompagnée d'un certain nombre d'essais peut également donner jusqu'à deux points.

Le classement des clubs tient compte des victoires et des défaites, ainsi que de l'efficacité offensive et défensive.

L'ASFA domine le classement général de la Zone Dakar. Les militaires ont remporté leurs trois matchs face à S'en fout le score (28 pts à 12), Dragons VP (14 -12) et Jambars XV (21-0).

L'ASFA devance l'INSEPS, qui possède le même nombre de points, mais dominé à la différence de points accumulés, 39 contre 33.

Les Dragons VP suivent, 11 pts, des Panthères de Yoff (9pts, +19), Pikine (9 pts +11). Requins XV et Jambars XV ferment le classement sans aucun point obtenu.

Le Krac de Thiès est également leader de la zone Centre avec 15 points, suivi par Koutal RC (9 points, +14), Jang RC (9 points, -1) et Gandiaye (3 points, -60).

La zone Sud n'a pas encore disputé de match.