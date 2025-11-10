Afrique: Tournoi international de Futsal U17 - Le Brésil s'adjuge la médaille d'or

Diamniadio — Le Brésil a remporté la médaille d'or du tournoi international de Futsal U17 "Dakar en jeux", en battant (3-1) le Portugal lors de la finale, dimanche, soir au Dakar Arena de Diamniadio.

Devant un public venu nombreux, pour la grande majorité des élèves, les jeunes brésiliens ont renversé les Portugais.

Dans cette finale aux allures de derby lusophone, le Portugal a ouvert le score. Les Auriverdes ont couru derrière le résultat jusqu'à la fin de la première mi-temps et ont fini par égaliser.

En seconde période, les Brésiliens ont dicté leur suprématie en inscrivant deux autres buts.

Le Brésil termine le tournoi avec quatre victoires en autant de sorties.

Le Portugal prend la médaille d'argent, tandis que le Maroc s'adjuge la médaille de bronze.

Les Lionceaux du Sénégal ont terminé dernier de la compétition avec quatre défaites en autant de sorties.

Le tournoi féminin a été remporté par les Lioncelles A, avec un parcours sans faute, en réalisant trois victoires en trois matchs.

La Guinée a pris la deuxième place et les Lioncelles B la troisième place.

La Namibie a terminé dernière, sans obtenir de victoire.

Le tournoi international de Futsal des moins de 17 ans, qui se tient depuis jeudi 6 novembre, est organisé dans le cadre du "One year go" marquant le compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre de l'année prochaine.

Les JOJ prévus au Sénégal, une première sur le continent africain, vont se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio.

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes qui vont s'illustrer dans une vingtaine de disciplines sportives, allant de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.