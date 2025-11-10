Sénégal: La LSFP condamne les violences survenues après le match USO - Jaraaf et annonce l'ouverture d'une enquête

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a fermement condamné les actes de violences survenues, dimanche, à l'issue du match entre l'Union sportive de Ouakam et l'ASC Jaraaf de Dakar, annonçant 44qu'une enquête sera ouverte pour identifie les auteurs et situer les responsabilités".

L'US Ouakam accueillait au Stade de Ngor le champion en titre, l'ASC Jaraaf, dans le cadre de la 2e journée du championnat national de Ligue 1. Les Ouakamois se sont imposés sur le fil (1-0) grâce à un but marqué par Djibo Ndoye en fin de rencontre.

Mais la fête a tourné court. Au coup de sifflet final, des supporters ont envahi la pelouse, provoquant des échauffourées. Les forces de l'ordre ont dû intervenir et faire usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule, ont rapporté plusieurs médias sénégalais.

"La Ligue sénégalaise de football professionnel en appelle à la responsabilité des uns et des autres, et tient à assurer que de pareilles situations seront combattues jusqu'à la dernière énergie. Ce qui s'est passé ce dimanche 9 novembre ne restera pas impuni. Une enquête sérieuse sera menée et les responsabilités seront situées, avec toutes les conséquences qui en découleront", a réagi la LSFP.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux quelques heures après le match, la Ligue rappelle qu'elle mène régulièrement des campagnes de sensibilisation pour prévenir la violence dans les stades : "conférences de presse d'avant-match, implication des supporters, dispositifs organisationnels clairs et rencontres avec les amicales de supporters".

"Nous ne nous lasserons jamais de le répéter : la violence n'a pas sa place dans les stades. Ce phénomène injustifié et malheureux gagne du terrain et ternit l'image de notre football", a souligné la LSFP, avant de rappeler que "le sport est un moment de partage, de générosité, de fraternité et d'amour de son prochain".

"Il est regrettable, au moment où les acteurs réfléchissent et posent des actes pour le développement du football local, de constater que des scènes d'une barbarie extrême s'invitent encore dans nos stades", a déploré la Ligue pro.

Pourtant vendredi dernier, lors de la conférence de presse d'avant-match, Souleymane Diallo, entraîneur de l'ASC Jaraaf, et Ibrahima Coundoul, entraîneur adjoint de l'US Ouakam, avaient, tous deux, lancé un appel au "fair-play" et à la "sérénité" à l'endroit de leurs supporters.