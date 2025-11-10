Sénégal: La SONAGED annonce un 'léger retard' dans le paiement des salaires du mois d'octobre

Dakar — La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a annoncé un "léger retard" dans le paiement des salaires du mois d'octobre 2025, imputable à des changements administratifs consécutifs au dernier remaniement ministériel.

"La Direction générale de la SONAGED informe l'ensemble du personnel que le paiement des salaires d'octobre 2025 connait un léger retard en raison de changements administratifs intervenus suite au dernier remaniement ministériel", a expliqué une note d'information de la SONAGED transmise à l'APS.

Désormais placée sous la tutelle technique du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, la SONAGED relevait, jusqu'au remaniement ministériel de septembre dernier, du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.

Ce transfert de tutelle, devenu effectif après la passation de services du 3 novembre 2025, a nécessité le transfert des crédits du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires vers le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, une étape préalable indispensable à la mise à disposition des fonds par la Direction de l'administration générale et de l'équipement (DAGE), a expliqué la même source.

La Direction générale de la SONAGED a tenu à "rassurer son personnel quant à la régularisation prochaine des paiements et à présenter ses excuses pour les désagréments causés par cette situation indépendante de sa volonté".

Elle a en outre "remercié l'ensemble du personnel pour sa compréhension et son professionnalisme" dans cette phase de transition administrative.