Sénégal: Bakel - Des collèges et lycées du département dotés de lot d'équipements et de fournitures scolaires

Bakel — Le président du Conseil départemental de Bakel (Est) Mapaté Sy a remis, samedi, à plusieurs collèges et lycées de la circonscription un lot d'équipements et de fournitures scolaires d'une valeur de 14 millions de francs CFA, dans le cadre de la Journée de l'excellence et du partenariat, a constaté l'APS.

"En plus de notre appui financier pour cette journée, nous remettons un lot d'équipements et de fournitures scolaires aux collèges et lycées du département. Il s'agit de 5 photocopieuses, 1 risographie et 2 imprimantes. Au collectif des chefs d'établissement, nous remettons 100 cartons de rame de papiers et 750 manuels au programme", a déclaré M. Sy.

La cérémonie s'est déroulée lors de la Journée de l'excellence et du partenariat de Bakel en présence de l'adjoint au préfet de Bakel, de l'inspecteur d'éducation et de la formation (IEF) de Bakel, des chefs d'établissements et plusieurs acteurs de l'Ecole.

Ce matériel sera réparti entre les collèges d'enseignement moyen (CEM) de Sébou, de Sansandine, de Tuabou, de Bakel, de Khoughany, de Kidira et de Diawara, a indiqué Mapaté Sy.

Il a annoncé également qu'un appel d'offres a été lancé pour la construction de deux salles de classe au niveau du CEM de Sansandine, la construction de latrines au lycée de Golmy et au CEM de Ouro Himadou, ainsi que la réhabilitation de deux salles classes au lycée de Kidira", a-t-il poursuivi.

Le Conseil départemental a également octroyé trois prix spéciaux aux meilleures filles qui se sont distinguées aux examens du CFEE, du BFEM et du baccalauréat.