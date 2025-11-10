Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Des sénégalais décisifs avant la trêve

Dakar — Plusieurs internationaux sénégalais se sont illustrés ce week-end dans leurs championnats respectifs, à quelques jours des matchs amicaux contre le Brésil et le Kenya. Idrissa Gana Gueye, Habib Diallo et Abdoulaye Seck ont marqué, tandis que Moussa Niakhaté et Chérif Ndiaye se sont signalés par des passes décisives.

Tous font partie de la liste des 27 joueurs convoqués par Pape Thiaw pour affronter le Brésil et le Kenya en matchs amicaux.

Le Sénégal affrontera le Brésil, samedi prochain, à l'Emirates Stadium de Londres, puis le Kenya, mardi, au Mardan Sports Complex d'Antalya (Turquie).

En Premier League anglaise, Idrissa Gana Gueye (Everton, 13e) a ouvert le score contre Fulham (2-0) dans le temps additionnel de la première période (45+4). Son coéquipier Iliman Ndiaye, également convoqué, a disputé l'intégralité de la rencontre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À West Ham (18e), le défenseur El Hadji Malick Diouf a enchaîné un troisième match complet lors du succès (3-2) face à Burnley. C'est le deuxième succès de suite de son équipe.

Diallo et Seck buteurs, Niakhaté et Cherif Ndiaye passeurs

En France, Habib Diallo (Metz) a inscrit son troisième but de la saison, le deuxième consécutif, permettant aux Grenats (14e) d'enchaîner une troisième victoire de rang et de s'éloigner de la zone rouge, lors de la 12e journée contre Nice (2-1).

Son compatriote Cheikh Tidiane Sabaly, également titulaire, lors de cette 12e journée de Ligue 1, a été remplacé à la 77e minute. Yehvann Diouf était titulaire dans les buts niçois.

À Lyon (7e), Moussa Niakhaté a délivré une passe décisive lors de la défaite contre le PSG (2-3).

Le jeune Mamadou Sarr (Strasbourg, 4e), sélectionné pour la première fois en équipe nationale, a joué tout le match lors du succès contre Lille (2-0).

Rassoul Ndiaye, de retour dans la Tanière depuis mars 2024, et le gardien de but Mory Diaw (Le Havre, 12e) ont pris part au nul contre Nantes (1-1).

En Serie A italienne, Assane Diao (Como, 7e) a retrouvé du temps de jeu lors de la 11e journée. Il était absent de la sélection depuis mars 2025.

En Liga espagnole, Pathé Ciss (Rayo Vallecano, 12e) a disputé la totalité du nul (0-0) face au Real Madrid, tandis que Pape Guèye (Villarreal, 3e) est entré en fin de match contre l'Espanyol (2-0).

En Israël, Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa) a inscrit le troisième but de son équipe lors du nul spectaculaire (3-3) à Sakhnin.

En Turquie, Chérif Ndiaye (Samsunspor, 4e) a délivré la passe décisive du but victorieux contre Eyüpspor (1-0).

En Arabie saoudite, Sadio Mané (Al Nassr) et Édouard Mendy (Al Ahli) ont participé aux victoires de leurs clubs, tandis que Kalidou Koulibaly, expulsé le week-end précédent, était suspendu.

Au Maroc, Mamadou Lamine Camara (RS Berkane, 6e) était titulaire lors de la défaite (0-1) face à Tanger. Le but de Tanger a été inscrit par le jeune Sénégalais Papa Gaye.

D'autres Lions se sont illustrés ce week-end

En 2e division turque, Mbaye Diagne (Amedspor) a signé un doublé face à Hatayspor, portant son total à 12 buts cette saison, tandis que Mbaye Niang (Gençlerbirliği) a offert la victoire aux siens sur penalty (2-1).

En Serie B italienne, Baldé Diao Keita (Monza) a marqué lors du succès contre Pescara (2-0).

En Qatar Stars League, Seydou Sano a inscrit son quatrième but de la saison face à Qatar SC (1-1).

Enfin, en 2e division saoudienne, le jeune Clayton Diandy (19 ans, Al Diriyah) a été buteur et passeur lors du succès contre Al Batin (2-1).