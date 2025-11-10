Afrique: L'UA appelle à une 'action internationale urgente' face à l'escalade de la crise au Mali

Dakar — Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf a exprimé, dimanche, sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et appelé à "une action internationale urgente" face à l'escalade de la crise dans ce pays du Sahel.

"Le président de la Commission exhorte à une réponse internationale forte, coordonnée et cohérente pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Sahel", rapporte un communiqué de l'organisation continentale.

Mahmoud Ali Youssouf appelle à un renforcement de la coopération, du partage de renseignements et du soutien technique et financier aux États confrontés à ces menaces (...).

Le président de la Commission de l'Union africaine a fait part de sa "profonde préoccupation face à la détérioration rapide de la situation sécuritaire au Mali, où des groupes terroristes ont imposé un blocus, interrompu l'accès aux biens essentiels et aggravé de manière dramatique la crise humanitaire pour les populations civiles", indique la même source.

Le communiqué signale que le l'UA condamne "fermement les attaques ciblant des civils innocents, qui ont entraîné des pertes humaines inacceptables et amplifié l'instabilité dans les zones affectées".

Dans la même foulée, l'organisation panafricaine a réaffirmé "sa solidarité avec le gouvernement et le peuple maliens ainsi qu'avec les familles des victimes" avant de réitérer l'engagement constant de l'UA en faveur "de la paix, de la sécurité et du développement dans le Sahel".

M. Youssouf a également condamné les enlèvements récemment survenus, notamment celui de trois ressortissants égyptiens, et appelé à leur libération "immédiate et inconditionnelle".

Le président de la commission de l'Union africaine a rappelé que "de telles pratiques constituent de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire".

Le président de la Commission de l'Union africaine a réaffirmé la pleine disponibilité de l'organisation panafricaine à "accompagner le Mali, ainsi que l'ensemble des pays du Sahel, dans cette phase particulièrement délicate", en apportant l'appui nécessaire à leurs efforts en faveur de la paix et de la stabilité.