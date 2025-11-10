Sénégal: La rue Félix Faure devenue Serigne Babacar Sy Mansour - L'acte officiel remis au Khalife général des Tidianes

Le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye a remis officiellement samedi au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, l'acte de délibération rebaptisant la rue Félix Faure à son nom.

A la tête d'une délégation composée de membres du Conseil municipal de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye est venu remettre officiellement le document matérialisant le changement de nom de la rue Félix Faure, qui devient rue Serigne Babacar Sy Mansour.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de la commune visant à honorer de grandes figures nationales, des guides religieux et citoyens modèles, en donnant leurs noms à certaines rues et avenues de cette commune de la capitale sénégalaise.

Selon le maire Alioune Ndoye, ce geste traduit la volonté du conseil municipal de "rendre hommage à des références morales et spirituelles qui incarnent les valeurs de la nation sénégalaise".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La décision a été adoptée à l'unanimité, a précisé le maire, tout en louant l' "ouverture d'esprit", le "patriotisme" et la "vision" du guide religieux.

Il a sollicité des prières pour sa commune et pour le Sénégal.

Dans sa réponse, Serigne Babacar Sy Mansour a salué cette initiative "de haute portée symbolique", rappelant les liens historiques et spirituels entre la famille de Seydi Elhadji Malick Sy et la communauté Léboue.

Il a remercié vivement le maire et le Conseil municipal pour ce geste qui, au-delà de sa personne, "honore toute la confrérie Tidiane, l'Islam et la nation sénégalaise".

Le Khalife a également souligné que les décisions similaires en l'honneur de figures religieuses et dignes fils du pays "participent d'un même esprit de fierté, d'unité et de cohésion nationale".

Il a formulé des prières pour la paix, la prospérité et la stabilité du Sénégal.

Le Conseil municipal de Dakar-Plateau, réuni en sa séance solennelle du 13 septembre 2025, a approuvé à l'unanimité la décision mémorielle d'honorer des figures emblématiques de l'histoire et de l'identité sénégalaise en rebaptisant des rues, avenues et boulevards de la commune éponyme.

Parmi celles-là, d'illustres figures religieuses, des sommités politiques et militaires, ainsi que des dignitaires de la collectivité Léboue.