Gabon: Une délégation de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale reçue par le ministre d'Etat aux Transports

10 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MTMML

Le Ministre d'État, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a reçu une délégation de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), introduite par le Directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Gabon, le Général de division Éric Tristan Franck Moussavou, et conduite par Romain Ekoto, Directeur du Bureau régional Afrique de l'Ouest et du Centre (WACAF).

Ce dernier a salué le dynamisme retrouvé des États africains dans la conduite des questions stratégiques liées à la sécurité de la navigation aérienne durant cette première réunion du Groupe de planification et de mise en œuvre du Système de l'Aviation Afrique - Océan Indien (AASPG).

Les échanges ont notamment porté sur l'appui technique de l'OACI au Gabon pour la mise en œuvre de plusieurs projets majeurs, parmi lesquels la construction du nouvel aéroport d'Andem, la réhabilitation des aéroports secondaires du Gabon, la digitalisation des services de l'ANAC et la création d'un centre de formation aux métiers de l'aviation civile.

À l'issue de cette audience, le Ministre d'État a instruit l'Agence nationale de l'Aviation civile (ANAC) de finaliser le cadre de cette coopération avec le Bureau régional Afrique de l'Ouest et du Centre (WACAF) de ICAO - International Civil Aviation Organization.

