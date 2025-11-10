Gabon: Sylvia Bongo Ondimba et Noureddin Bongo Valentin jugés par contumace

10 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MT

L'heure a sonné. Le procès de Sylvia Bongo Ondimba, ancienne Première Dame et de son fils, Noureddin Bongo Valentin s'ouvre ce lundi 10 novembre à Libreville. C'est devant la Cour criminelle spéciale que les deux cités seront jugés. Ils sont reprochés de détournements de biens publics, blanchiment de capitaux...

L'ancienne Première Dame Sylvia Bongo Ondimba et de son fils, Noureddin Bongo Valentin seront jugés. Le procès s'ouvre ce lundi 10 novembre dans la capitale gabonaise. Les deux présumés coupables sont jugés par contumace devant la Cour criminelle spéciale. Plusieurs chefs d'accusation pèsent sur eux.

Sylvia Bongo Ondimba et de son fils, Noureddin Bongo Valentin sont accusés de détournements de biens publics, blanchiment de capitaux, divulgation du secret professionnel, de recel, association de malfaiteurs et faux usage de faux...

Ces accusations qui pèsent sur l'épouse de l'ancien Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba et son fils Noureddin Bongo Valentin font couler beaucoup d'encre et de salive. Tout commence lors de leurs arrestation le 30 août 2023. Mère et fils ont passé plusieurs mois en détention avant de quitter le Gabon en mai dernier. Ils se trouvent à Londres où ils résident actuellement. Ils seront aux abonnés absents au procès, donc jugés par contumace selon le code pénal gabonais.

