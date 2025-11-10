Cote d'Ivoire: Réélection d'Alassane Ouattara - Abobo choisie pour honorer la victoire et la paix, le 15 novembre 2025

La commune d'Abobo s'apprête à accueillir un événement national d'envergure. Le samedi 15 novembre 2025, le Complexe sportif d'Abobo sera le théâtre de la grande célébration nationale de la victoire et de la paix. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a porté son choix sur cette commune emblématique pour y organiser ce rendez-vous hautement symbolique, consacré à l'unité, à la cohésion et au vivre-ensemble.

L'annonce officielle a été faite le vendredi 7 novembre 2025 par Madame le Maire, Kandia Camara, présidente du comité d'organisation, lors d'une rencontre à Abobo réunissant les leaders d'opinion, les chefs de village, les chefs de communauté ainsi que les guides religieux. Cette déclaration, accueillie avec enthousiasme par les différentes composantes sociales de la commune, confirme une fois de plus le rôle particulier que joue Abobo dans la consolidation de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire.

« Notre commune sera, le temps d'un jour, la capitale de la paix, du vivre-ensemble et de la victoire du Président Alassane Ouattara. C'est une fierté et une responsabilité pour nous tous », a affirmé Kandia Camara, soulignant à la fois l'honneur fait à Abobo et les attentes placées en ses populations. La première magistrate a insisté sur la portée nationale de cette célébration qui vise à fédérer les Ivoiriens autour des valeurs de paix, de cohésion et de reconnaissance des progrès réalisés sous la gouvernance du Chef de l'État.

Pour Madame le Maire, cette journée doit être l'expression d'une mobilisation exceptionnelle. Elle a donc lancé un appel solennel à l'ensemble des habitants d'Abobo - jeunes, femmes, chefs communautaires, leaders religieux et associations - afin de réserver un accueil digne à cette célébration doublement symbolique : la victoire et la paix.

La commune, connue pour sa résilience et son rôle historique dans le vivre-ensemble, se prépare activement à offrir un cadre organisationnel impeccable. Les différentes commissions du comité d'organisation sont déjà à pied d'œuvre pour garantir la sécurité, la fluidité logistique et une ambiance festive à la hauteur de l'événement.

Le 15 novembre 2025, Abobo deviendra ainsi le point de convergence de toutes les forces vives du pays, déterminées à célébrer ensemble la stabilité retrouvée et les perspectives d'avenir. Un moment attendu qui s'annonce déjà comme un grand rendez-vous d'unité nationale.