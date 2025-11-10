Congo-Kinshasa: Washington & Doha - Félix Tshisekedi annonce la fumée blanche !

Depuis le Brésil, où il a pris part, précisément à Belém do Para, au Sommet climatique de la Cop30, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, a présenté le week-end dernier des signaux forts, en termes d'avancées concrètes qui s'offrent à la RDC, sous son impulsion, dans le cadre des efforts engagés au front diplomatique en vue de la pacification durable de l'Est du pays.

Lors d'un entretien chaleureux avec la communauté congolaise du Brésil, le Président Félix Tshisekedi a, dans un langage de conviction, indiqué que les processus de Washington et Doha, où Kinshasa est engagé en discussions, depuis plusieurs mois, respectivement, avec le Rwanda et la coalition AFC/M23, sont sur le point de produire leurs fruits :« Je suis heureux de vous annoncer que les Processus de Doha et de Washington vont connaître un aboutissement heureux dans les prochains jours », a déclaré le Président Tshisekedi, qui ne s'est pas limité là. « Dans les jours qui suivent, la Maison Blanche va nous adresser l'invitation officielle pour aller signer l'Accord de paix ».

Par ailleurs, il a dit avoir eu des entretiens fructueux avec son homologue brésilien Lula Da Silva. Le Président de la République a fait savoir que la RDC et le Brésil, deux partenaires traditionnels, vont développer une coopération bilatérale sud-sud dans plusieurs domaines notamment la sécurité, le commerce et l'agriculture.

