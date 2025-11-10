Congo-Kinshasa: Washington & Doha - Félix Tshisekedi annonce la fumée blanche !

10 Novembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Depuis le Brésil, où il a pris part, précisément à Belém do Para, au Sommet climatique de la Cop30, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, a présenté le week-end dernier des signaux forts, en termes d'avancées concrètes qui s'offrent à la RDC, sous son impulsion, dans le cadre des efforts engagés au front diplomatique en vue de la pacification durable de l'Est du pays.

Lors d'un entretien chaleureux avec la communauté congolaise du Brésil, le Président Félix Tshisekedi a, dans un langage de conviction, indiqué que les processus de Washington et Doha, où Kinshasa est engagé en discussions, depuis plusieurs mois, respectivement, avec le Rwanda et la coalition AFC/M23, sont sur le point de produire leurs fruits :« Je suis heureux de vous annoncer que les Processus de Doha et de Washington vont connaître un aboutissement heureux dans les prochains jours », a déclaré le Président Tshisekedi, qui ne s'est pas limité là. « Dans les jours qui suivent, la Maison Blanche va nous adresser l'invitation officielle pour aller signer l'Accord de paix ».

Par ailleurs, il a dit avoir eu des entretiens fructueux avec son homologue brésilien Lula Da Silva. Le Président de la République a fait savoir que la RDC et le Brésil, deux partenaires traditionnels, vont développer une coopération bilatérale sud-sud dans plusieurs domaines notamment la sécurité, le commerce et l'agriculture.

 

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2025 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.