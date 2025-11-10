Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Le Rapporteur Djoli installe la Commission technique d'examen des candidatures

Le Rapporteur de l'Assemblée Nationale, le Professeur Jacques Djoli Eseng'ekeli, a procédé, samedi 8 novembre dernier, à l'installation officielle de la Commission technique chargée de l'examen des candidatures aux postes de Président de la Chambre basse et de Rapporteur adjoint.

Placée sous la coordination du Professeur Jean-Claude Buangaga, cette Commission est composée du Député national John Kabeya Shikayi, de Jean-Claude Musao, de la Rapporteure Marie-Josée Niongo et de John Efambe. À peine installée, l'équipe technique s'est immédiatement attelée à l'analyse approfondie des dossiers, conformément au calendrier rendu public le 4 novembre par le Bureau de l'Assemblée Nationale.

Compte tenu de l'importance institutionnelle des deux postes en compétition, les travaux sont menés dans une rigueur méthodique imposée par le Règlement intérieur. La Commission a poursuivi ses séances ce dimanche 9 novembre, avant la publication, aujourd'hui lundi 11 novembre 2025, par le Président ai Isaac Jean-Claude Tshilumbayi Musau, de la liste officielle de candidatures retenues.

Selon les informations parvenues à La Prospérité, une seule candidature aurait été déposée pour le poste de Président de l'Assemblée nationale, contre sept dossiers pour celui de Rapporteur adjoint, dont deux portés par des femmes.