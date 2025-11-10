Congo-Kinshasa: Chine - Patrick Muyaya trace des perspectives fortes !

Ce n'est un rappel pour personne. La semaine dernière, le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a pris part, à Xi'an, en Chine, au lancement du Global South Media Partners Mechanism et au 13e Global Video Media Forum. En marge de ce grand rendez-vous des professionnels des médias, organisé dans l'une des plus anciennes cités de Chine, il a accordé une interview exclusive à Zhang Shanhui, présentatrice et chroniqueuse de la chaîne internationale CGTN.

Interrogé sur le rôle que peuvent jouer les médias du Sud global dans un contexte marqué par des enjeux géostratégiques autour de l'information, Patrick Muyaya a tenu à rappeler l'importance de défendre une narration juste des réalités africaines et asiatiques. « Nous avons longtemps souffert d'une perception biaisée par les grands médias occidentaux. La manière dont ils nous racontaient la Chine, ne reflète pas toujours la réalité. D'où la nécessité de bâtir des ponts entre les pays du Sud, afin d'échanger nos bonnes pratiques et de relever ensemble le défi de la perception », a-t-il expliqué.

Le ministre a mis en avant les avancées dans la coopération médiatique entre Kinshasa et Beijing, en évoquant notamment la signature, en 2023, de plusieurs accords entre l'Agence congolaise de presse (ACP) et l'agence chinoise Xinhua ainsi qu'entre la RTNC et China Media Group. Concernant l'ouverture internationale prônée par la Chine dans son 15e plan quinquennal, Patrick Muyaya s'est montré optimiste quant aux opportunités pour la RDC, en lien notamment avec les engagements de Beijing envers l'Afrique.

« Le président Xi Jinping a annoncé un soutien de 50 milliards pour le continent africain. Nous travaillons, en tant que gouvernement, à rendre nos projets éligibles. Mais il est essentiel que nos populations soient informées de ces perspectives. C'est là que les médias jouent un rôle crucial », a déclaré le ministre Muyaya.

Le porte-parole du gouvernement congolais a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines connexes comme la culture et le cinéma, afin de promouvoir un narratif équilibré, au service d'un développement partagé : « Ce que nous voulons, ce n'est pas constituer un bloc qui s'oppose à un autre, mais disposer des outils pour raconter ce que nous sommes vraiment et consolider des partenariats mutuellement bénéfiques ». Revenant sur ses visites successives en Chine, dont celle de 2023 effectuée aux côtés du président Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre a confié avoir été profondément marqué par la richesse culturelle du pays et son impressionnant saut technologique.

« La Muraille de Chine, que l'on découvre toujours dans les livres, est fascinante lorsqu'on la voit de près. Shenzhen, Shanghai ou encore Hong Kong témoignent du génie innovant chinois. Et ce rapport fort à la nature, encouragé par le président Xi, se retrouve dans l'aménagement des villes et la place accordée aux espaces verts ».

Le ministre Patrick Muyaya a réaffirmé la détermination de la RDC à assumer pleinement son rôle au coeur du continent : moteur d'un développement panafricain, dès lors que la paix sera durablement restaurée dans l'Est.