Aussitôt revenu à Kinshasa, capitale de la RD. Congo, après une longue offensive diplomatique à l'étranger, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à une journée de prière spéciale organisée par la pasteure Paula White-Cain, Cheffe du « Bureau de la foi» de la Maison Blanche, aux États-Unis d'Amérique.

Cette rencontre avait pour thème : « Nouveau monde, bâtissons ». Elle s'inscrit dans le cadre de la tournée de Mme White-Cain en vue d'appuyer les efforts de paix de l'administration Trump pour obtenir la signature de paix entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Cet événement spirituel a réuni plusieurs personnalités politiques, religieuses et membres du gouvernement autour d'un message d'unité, de foi et de paix pour la RDC, le Rwanda et toute la région des Grands Lacs.

Durant sa prédication très inspirante, la Conseillère spirituelle du Président américain s'est focalisée sur le retour imminent de la paix, la persévérance, l'espérance et la prospérité en RDC. Elle a souligné que « dans les 52 jours qui suivent, un miracle va s'opérer dans le pays d'Étienne Tshisekedi Wa Mulumba où tous ces bruits de bottes vont prendre fin ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Faisant écho du rôle croissant des valeurs spirituelles du Chef de l'État congolais, Dr Paula White-Cain a exhorté les croyants chrétiens à croire que Dieu a la capacité de restaurer ce qui a été perdu. « Ce qui a été détruit est en train d'être reconstruit », a-t-elle affirmé à ce sujet. Elle a lancé un message d'unité entre les nations. « Je suis dans cette salle avec des changeurs du monde, ceux qui changent l'histoire », a-t-elle précisé.

D'un ton convaincant, la Directrice du « Bureau de la foi » a fait savoir au Chef de l'État qu'il l'a positionné en RDC pour des temps comme ceux que traverse le pays actuellement. « Je crois que c'est votre temps », a-t-elle dit. Prenant la parole à son tour, le Bishop Nicolas D. Williams du Ghana a fait monter une prière à Dieu : « que la paix règne entre la RDC, le Rwanda et les autres pays limitrophes ». Il a ensuite lancé un appel à la prière en faveur du Président Tshisekedi. « Que Dieu lui donne la grâce d'achever ce mandat. Que dans sa vie en tant que Président de la RDC, il puisse terminer les conflits dont il a hérité, non pas parce qu'il est spécial mais parce qu'il a reconnu Dieu ».

Poursuivant son intervention, le Pasteur Williams a demandé à Dieu de « prolonger la vie du Président Félix Tshisekedi, assorti d'une protection et d'une sécurité divine, afin qu'il finisse son parcours, qu'il ne meurt pas pendant ce mandat ». Dr Paula White-Cain a été nommée Conseillère du « Bureau de la foi » de la Maison Blanche par le Président Donald Trump dont elle est proche, peu après la création de cette structure en février 2025.