Cameroun: Scandale Moumi Ngamaleu - Infidélité et chaos avant le barrage crucial du Mondial 2026

10 Novembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

L'international camerounais Nicolas Brice Moumi Ngamaleu, évoluant au Dynamo Moscou, se retrouve au centre d'une controverse qui agite la sphère numérique.

Des photos et des vidéos, diffusées depuis cette nuit par sa désormais ex-fiancée russe, l'influenceuse Nikki Seey, exposent la fin houleuse de leur relation. Les images virales montrent l'attaquant des Lions Indomptables tiraillé et contraint par des agents de sécurité à quitter l'appartement du couple. Cette intervention musclée est survenue lorsque Nikki Seey, forte de ses soupçons, a découvert que le footballeur partageait l'espace conjugal en compagnie d'une autre femme, sa "nouvelle petite amie" présumée.

Le motif de l'altercation filmée n'était pas seulement l'infidélité, mais également le refus catégorique de l'athlète de libérer ses effets personnels de la résidence. L'influenceuse, utilisant la sécurité pour contraindre le footballeur à assumer publiquement ses agissements, a exprimé sa profonde déception sur ses plateformes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle y dénonce le manque de sincérité d'un homme qui, paradoxalement, prônait la confiance comme fondement de l'amour, révélant ainsi les failles et les doubles discours qui se cachent derrière l'image publique. Ce déballage sur les réseaux sociaux met en lumière la pression et l'exposition extrêmes auxquelles sont soumis les sportifs de haut niveau, où la vie privée devient instantanément un sujet de débat mondial.

Ce scandale éclate à un moment particulièrement délicat pour Moumi Ngamaleu et pour l'équipe nationale. L'attaquant est en effet attendu sous peu au Maroc dans le cadre du rassemblement de la sélection camerounaise en vue des barrages décisifs pour la Coupe du Monde 2026. Convoqué pour disputer le match crucial contre la RD Congo, ce tumulte personnel pourrait-il affecter sa concentration et, par extension, la performance de l'équipe ?

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.