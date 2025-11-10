Cameroun: Tragédie à Bafoussam - Une mère et ses enfants retrouvés morts, un survivant en urgence

Une tragédie a secoué la ville de Bafoussam ce week-end, plongeant la communauté locale dans l'effroi. Dans une maison située dans un quartier résidentiel, les corps sans vie d'une femme et de ses deux enfants ont été découverts par des voisins alertés par une odeur suspecte et l'absence prolongée de la famille.

Le troisième enfant, âgé d'à peine huit ans, a été retrouvé dans un état d'agonie et immédiatement transporté aux urgences, où il lutte actuellement pour sa vie.

Les circonstances exactes de ce drame restent encore floues, mais les premiers éléments recueillis par les autorités suggèrent qu'il ne s'agirait pas d'un accident. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie locale, avec l'appui du parquet, afin de déterminer les causes précises de ce triple drame. Les proches de la famille, sous le choc, peinent à comprendre ce qui a pu conduire à une telle issue. Certains évoquent des tensions familiales récentes, d'autres craignent un acte désespéré. Pour l'heure, aucune hypothèse n'est écartée.

Ce drame familial soulève une fois de plus la question de la santé mentale et du soutien aux familles en détresse dans les zones semi-urbaines comme Bafoussam. Les urgences psychologiques restent souvent invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard.