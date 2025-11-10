Afrique: Barrages Mondial 2026 - Voici les 28 Lions Indomptables convoqués par Marc Brys

Alors que la demi-finale du tournoi pour accéder aux barrages de la Coupe du monde 2026, contre la RDC, est programmée jeudi 13 novembre, le Cameroun vient de publier la liste des joueurs convoqués seulement... quatre jours avant le match.

Selon le sélectionneur Marc Brys, la liste avait déjà été transmise à la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) le 23 octobre.

Sans grande surprise, le technicien belge a fait confiance aux »anciens ». Contrairement à la dernière liste, il n'a pas mis du sang neuf. Marc Brys a fait confiance à la vieille garde pour aller chercher ce précieux ticket. On note le grand retour de Jean Onana.

Simon Ngapandouetnbu, performant ces dernières semaines, ne figure pas dans la liste. Christopher Wooh, lui aussi, manque encore à l'appel

Le groupe sera complet ce lundi avec l'arrivée de la dernière vague constituée de 16 joueurs. Le Cameroun affronte la RD Congo le 13 novembre prochain pour la demi-finale de ce mini-tournoi.

La liste complète de Marc Brys :

- Christian Bassogog

- Devis Epassy

- Jackson Tchatchoua

- Enzo Boyomo

- Karl Etta Eyong

- Bryan Mbeumo

- Nicholas Brice Moumi Ngamaleu

- Malcolm Bokele

- Mahamadou Nagida

- Michael Ngadeu

- Younoussa Wilitty

- André Onana

- Simon Omossola

- Arthur Avom

- Eric Maxim Choupo-Moting

- Patrick Soko

- Vincent Aboubakar

- Frank Magri

- Nouhou Tolo

- Darlin Yongwa

- Yvan Neyou

- Jean Junior Onana

- Jean Charles Castelletto

- Danny Namaso

- Franck Zambo Anguissa

- Georges Kévin Nkoudou

- Carlos Baleba

- Martin Hongla