Congo-Kinshasa: CIRGL - Me Guy Kabombo Muadiamvita plaide pour une solidarité agissante et un renforcement des coopérations militaires

En prélude au 9e Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), prévu le 15 novembre prochain, la 19e Réunion ordinaire des Ministres de la Défense s'est tenue ce samedi 8 novembre 2025 à l'hôtel Hilton de Kinshasa. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la Première ministre, cheffe du Gouvernement, S.E. Mme Judith Suminwa Tuluka. La première partie de ces assises a porté sur l'analyse des défis sécuritaires persistants auxquels la région des Grands Lacs continue de faire face, notamment les tensions dans l'Est de la RDC et au Soudan du Sud.

Dans son allocution, la cheffe du Gouvernement congolais, S.E. Judith Suminwa, a déclaré avec conviction « que les échanges au cours de cette réunion dégageront des orientations fortes et réalistes capables de traduire la volonté politique des États membres sur le terrain », rappelant également que « face à ces défis, la République Démocratique du Congo, fidèle à son engagement pour la paix durable, continue d'oeuvrer à travers la diplomatie, la concertation et la coopération régionale, pour que les armes se taisent et que la confiance renaisse entre les peuples de la région ».

Elle a en outre souligné que la CIRGL demeure un instrument précieux de dialogue et de solidarité africaine, fondé sur le respect mutuel et la souveraineté des Etats.

De son côté, le Ministre de la Défense nationale, Me Guy Kabombo Muadiamvita, a insisté sur la nécessité d'une solidarité agissante et d'une coopération militaire renforcée entre les États membres afin de faire face efficacement aux menaces persistantes qui fragilisent la région des Grands Lacs.

Dans son intervention, il a affirmé : « Les défis sécuritaires qui touchent notre région, notamment le terrorisme à travers l'activisme des groupes armés, la prolifération des armes, ou encore les menaces transfrontalières, exigent de nous une solidarité agissante et une coopération militaire renforcée.

La République Démocratique du Congo reste convaincue que seule une réponse concertée et coordonnée, fondée sur la confiance mutuelle et le respect de la souveraineté de chaque État, permettra de relever ces défis de manière durable. »

Il a également renchéri : « En ma qualité de Ministre de la Défense Nationale, je me réjouis de voir nos Forces de Défense et nos institutions réunies autour d'une même ambition : celle de bâtir une Région des Grands Lacs pacifique, stable et prospère, propice au développement durable de nos pays, au bénéfice de nos peuples.

La République Démocratique du Congo reste pleinement engagée dans cette dynamique de coopération, de dialogue et de partenariat régional, au sein de la CIRGL. »

La séance s'est poursuivie par plusieurs travaux en commissions, l'examen des rapports, une série de questions et discussions, la signature du rapport final, ainsi que des entretiens bilatéraux entre le Vice-premier ministre en charge de la Défense de la RDC et ses homologues des États membres.

Cette cérémonie d'ouverture a notamment connu la présence du Secrétaire exécutif de la CIRGL, des ministres des États membres, des Chefs d'état-major généraux, et s'est clôturée par une photo de famille.