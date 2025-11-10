Congo-Kinshasa: L'opposition à genoux ?

Des remous dans l'opposition depuis la publication du calendrier du Président et du Rapporteur de du Bureau de l'Assemblée nationale, surtout avec le dépôt des candidatures le samedi 8 novembre dernier. Dès aujourd'hui, lundi 10 novembre, il sera question d'examiner les dossiers par une commission ad hoc et temporaire. A l'issue de cette étape, il s'en suivra la publication de la liste de candidatures retenues, soit demain mardi 11 et mercredi 12 novembre 2025. Puis, la campagne électorale sera lancée le jeudi 13 novembre, avant l'élection et l'installation du président et le rapporteur adjoint élus.

C'est l'occasion pour Christian Mwando d'appeler au soutien d'une candidate à ce poste unique pour l'opposition après la démission de l'honorable Dominique Munongo à la suite de celle de Vital Kamerhe du perchoir. Ensemble pour la République opte pour la députée nationale Clotilde Mutita Kalunga, élue de Lubumbashi.

Un tollé a été observé au niveau du parti de Moïse Katumbi. Olivier Kamitatu, l'un des porte-paroles de ce parti, n'a pas apprécié la démarche de Christian Mwando auprès de l'Union sacrée, la qualifiant de honteuse et déshonorante.

L'objectif de Ensemble est de contrer la candidature de Christelle Vuanga au même poste. Ancienne du parti de Katumbi, cette dernière élue sur la liste de Ensemble pour la République a pris ses distances dudit parti sans le renier au risque de perdre son siège à la chambre basse du parlement. Vuanga reste déterminée à concourir pour ce poste faisant fi du choix du chef de groupe parlementaire de Ensemble pour la République.

Alors que le directoire de ce parti du chairman de Mazembe peine à lever clairement une option, Mwando Simba, figure de proue de cette organisation politique, met tout le monde devant le fait accompli. Moïse Katumbi, de son exil, préfère observer le jeu à distance.

Aller à l'encontre du choix de Mwando, est un défi majeur qui risque d'entamer l'équilibre politique au sein dudit parti. Ancien ministre d'État en charge du Plan et élu de Moba dans le Tanganyika, président du groupe parlementaire de Ensemble pour la République, Mwando se présente, à juste titre, comme porte-étendard du parti de Moïse Katumbi dès lors que ce parti reste l'unique représentation politique de l'opposition dûment enregistrée à la chambre basse du parlement.

A cet effet, les autres partis qui se réclament de l'opposition à l'instar l'Ecide de Martin Fayulu, LGD de Matata Ponyo,... ne sont représentés au Parlement. C'est la difficulté de gérer un parti politique à mille lieux.