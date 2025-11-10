Congo-Kinshasa: Football féminin - Mazembe battu par l'Asec Mimosas (0-1) en Ligue de champions

10 Novembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par EG

Le FCF Mazembe de la République Démocratique du Congo a été battu par l'Asec Mimosas de la Côte d'Ivoire 0-1, dimanche, au stade de Suez, à Ismaïlia, en Egypte, en match de la première journée de la 4ème édition de la Ligue de champions féminine de la Confédération africaine de football (Caf).

Après une première période de score nul et vierge (0-0), l'Asec Mimosas a réussi à inscrire l'unique de la partie à travers son attaquant Habibou Ouédraogo (66ème), à la conclusion d'une superbe action collective. Score qui va rester jusqu'à a fin du match.

Pour sa première participation et son premier match, les Ivoiriennes sont donc frappé très fort, en dominant le champion en titre, qui est le FCF Mazembe. Un coup dur pour les joueuses du coach Lamia Boumehdi, qui se plaignait déjà bien avant du manque de compétition. Le représentant congolais participe à une Ligue de champions comme celle-là, sans championnat national. Son prochain intervient le mercredi 12 novembre prochain contre Gaborone United du Botswana.

Par cette défaite, le FCF Mazembe le troisième tenant du titre à avoir perdu son premier match après l'AS FAR surprise par Ampem Darkoa (2-1) en 2023, et les Mamelodi Sundowns battues par le FC Masar (1-0) en 2024.

Les deux groupes de cette édition se présente de la manière suivante : Groupe A : FC Masar (Égypte), AS FAR (Maroc), 15 d'Agosto de Akonibe (Guinée-Équatoriale), USFAS Bamako (Mali). Groupe B : TP Mazembe (RD Congo), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), Gaborone United Ladies (Botswana), JKT Queens (Tanzanie).

