Afrique Centrale: RDC-Cameroun - Début à Rabat du rassemblement des Léopards !

Le début du rassemblement des Léopards de la République Démocratique, en prévision du match contre les Lions Indomptables du Cameroun des barrages des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a lieu dimanche, à Rabat, au Maroc, selon la cellule de communication de la Fédération congolaise de football association (Fecofa).

La tanière des Léopards s'ouvre officiellement lundi selon la règlementation de la Fédération internationale de football association (Fifa), c'est-à-dire à trois du match. Mais les Léopards qui n'ont plus des matches dans leurs clubs parce qu'ils ont joué vendredi et samedi, étaient attendus dimanche à Rabat.

Et parmi les joueurs qui ont joué vendredi et samedi, se trouve Noah Sadiki qui a fait un bon match avec Sunderland contre Gunners au championnat anglais, score final 2-2. Le milieu de terrain congolais a été titulaire, et a joué du début jusqu'à la fin.

Il y a aussi match nul Watford FC et Bristol City (1-1). Edo Kayembe a joué l'intégralité de la rencontre tandis que Jeremy Ngakia est entré à la 61ème minute.

Par contre Rocky Bushiri et son club Hibernian se sont imposés s'imposent 3-0 sur la pelouse de Saint Mirren. Rocky Bushiri a joué aussi tout le match. Meschak Elia et Alanyaspor ont été accrochés par Trabzonspor (1-1). Meschack Elia, titularisé, a cédé sa place à la 70e minute. Du côté de Montpellier, où évolue Nathanaël Mbuku, une victoire a été enregistré contre Annecy 1-0. Le milieu congolais a joué l'ensemble du match.

Cameroun : blocage autour de la publication de la Liste des Lions Indomptables

La publication de la liste des Lions Indomptables du Cameroun pour le match contre les Léopards de la République Démocratique du Congo a été bloquée suite à une incompréhension entre le sélectionneur de l'équipe et la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

«A quelques quatre jours du match, la liste des Lions Indomptables du Cameroun n'est toujours pas disponible. Il y a une incompréhension entre le sélectionneur de l'équipe, Marc Brys, et la Fédération Camerounaise de football (Fecafoot) », a déclaré Yannick Ndegue, journaliste et analyste sportif camerounais.

Les Lions Indomptables et les Léopards s'affrontent jeudi 13 novembre, à Rabat, au Cameroun, pour la suite des éliminatoires de la Coupe du monde avec les matches barrages.

La liste des Léopards de la RDC a été publiée depuis le 31 octobre dernier. Elle est marquée par l'absence du gardien Dimitry Bertaud, qui, n'a plus de club depuis son départ de Montpellier il y a quelque temps. Il a été remplacé par Mathieu Epolo Luka de Standard Liège. Le natif de Bruxelles va donc honorer sa toute première sélection avec les Léopards. Il y aussi l'arrivée de Mario Stroeykens d'Anderlecht/Belgique, un jeune attaquant de 25 ans qui intègre la sélection pour la première fois, sans oublier Michel-Ange Balikwisha de Celtic en Ecosse.

RDC-Cameroun sera un match important pour les deux équipes. Le vainqueur croisera un autre vainqueur, celui du duel Gabon-Nigeria pour la suite et fin au niveau du continent, avant de poursuivre ces barrages au niveau mondial avec les vainqueurs d'autres continents au mois de mars 2026.