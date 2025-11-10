Congo-Kinshasa: Israël - Isaac Herzog attendu chez Félix Tshisekedi !

Sauf changement de dernière minute, c'est en principe ce lundi 10 novembre 2025 que le Président israélien, Isaac Herzog, est censé fouler le sol congolais, dans le cadre d'une visite d'Etat stratégique consacrée au renforcement des relations amicales entre l'Israël et la République démocratique du Congo.

D'après un communiqué officiel publié par les services de la Présidence israélienne, durant sa brève visite à Kinshasa, Isaac Herzog a prévu d'échanger avec son homologue congolais Félix Tshisekedi sur des questions majeures liées entre autres aux défis internationaux actuels, au renforcement de la position d'Israël sur la scène internationale, à l'approfondissement des relations diplomatiques entre la RDC et l'Israël, et à la promotion de la coopération mondiale. Juste après l'étape de Kinshasa, Isaac Herzog va se rendre à Lusaka, en Zambie. Son agenda, tel qu'annoncé, prévoit, dans la capitale zambienne, un entretien de haut niveau avec son homologue Hakainde hichilema, autour des enjeux de coopération entre son pays et la Zambie.

La visite en RDC et en Zambie du Président Isaac Herzog marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre l'Israël et les pays africains. Depuis son avènement à la tête de la RDC, le Président Félix Tshisekedi s'est montré ouvert pour un rapprochement stratégique avec Israël. En octobre 2021, le Chef de l'Etat avait effectué une visite historique à Jérusalem, à la demande du Bureau du Premier Ministre, et avait saisi l'occasion pour échanger avec des officiels israéliens sur des dossiers politiques et sécuritaires. Lors ce voyage, Félix Tshisekedi avait l'honneur de visiter un salon d'exposition des matériels militaires et d'urgence médicale, témoignant largement de l'importance qu'attache la RDC aux avancées technologiques d'Israël, à son développement et sa vision d'un monde meilleur.

