Burkina Faso: Flash

La contrebande des produits illicites continue de faire son bonhomme de chemin au Burkina Faso, en dépit de la répression et des sensibilisations faites à l'endroit des commerçants. En effet, la Brigade mobile des douanes de Bobo-Dioulasso a intercepté, la semaine dernière, un véhicule personnel transportant une importante quantité de produits illicites soigneusement dissimulés, estimés à plus de 30 millions F CFA.

Cette opération constitue un exemple concret de la lutte de la Douane burkinabè contre la fraude et les menaces économiques qui pèsent sur le pays. Elle vient encore démontrer la nécessité de poursuivre la traque contre cette pratique. Pour ce faire, les populations sont invitées à toujours collaborer avec les forces de l'ordre pour plus d'efficacité dans la lutte contre la contrebande.