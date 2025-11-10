Burkina Faso: Prise en charge des urgences médicales - Le SAMU de Bobo-Dioulasso opérationnel

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé, le samedi 8 novembre 2025, à Bobo-Dioulasso, les activités de l'antenne régionale du Service d'aide médicale urgente (SAMU). L'ouverture de cette unité du SAMU dans la ville de Sya marque la volonté du gouvernement de rapprocher les soins des populations.

L'antenne régionale du Service d'aide médicale urgente (SAMU) de Bobo-Dioulasso aura pour mission d'organiser et de développer les soins d'urgence pré-hospitaliers, tout en assurant une régulation médicale continue et des transports sanitaires efficaces dans la région et ses environnants. Elle va intervenir lors des situations sanitaires exceptionnelles et des grands rassemblements et va participer à l'élaboration des plans d'urgence, à la promotion de la santé, à la formation des professionnels et à la recherche médicale.

Cette antenne régionale est située au centre-ville de Bobo-Dioulasso à côté du centre régional de transfusion sanguine. C'est le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo qui a lancé, le samedi 8 novembre 2025, les activités de l'antenne régionale du SAMU. Il a laissé entendre que sa mission est d'offrir une prise en charge appropriée, rapide et efficace à tous les concitoyens où qu'ils se trouvent sur le territoire national.

« Vous avez donc désormais à votre disposition des professionnels qualifiés, à l'écoute 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 à travers le numéro d'appel court et gratuit, le 15, et prêts à intervenir partout où il y a urgence sanitaire pour prodiguer les premiers soins et au besoin, organiser la prise en charge dans les services d'accueil des urgences des services de santé », a-t-il dit.

Il a invité les professionnels de l'urgence à s'approprier les valeurs fondamentales inscrites dans leur plan stratégique, à savoir la proximité, la promptitude, l'efficacité, l'humanité, l'équité, la mutualisation, l'anticipation et la coordination. Le chef du gouvernement a également appelé les populations à accompagner ces professionnels dans leurs missions et surtout à la responsabilité dans l'utilisation des services qu'ils offrent, car il s'agit de sauver des vies.

Accessible à tous

« Ils auront besoin que vous ne laissiez pas les enfants s'amuser à occuper le 15 avec des appels qui empêcheront d'autres personnes qui en ont réellement besoin d'accéder aux soins d'urgence à temps. Ils ont besoin aussi que vous facilitiez le passage des ambulances en circulation, lorsque les sirènes et gyrophares sont actifs », a lancé Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le ministre de la Santé, Jean Claude Kargougou, a précisé que l'antenne régionale du SAMU de Bobo-Dioulasso va permettre une prise en charge rapide et efficace des urgences médicales graves, au bénéfice non seulement des populations de Bobo-Dioulasso, mais aussi de celles des localités voisines telles que le Kénédougou, le Poni et le Sourou.

Le ministre Kargougou a rappelé que le numéro 15 est un numéro gratuit, simple et accessible à tous, destiné à signaler tout cas d'urgence médicale comme les difficultés respiratoires, les hémorragies, le coma ou autres situations critiques.

Il a invité ainsi à faciliter son accès. Le directeur général du SAMU, Armel Flavien Kaboré, a abondé dans le même sens en lançant un appel à la population à faire un usage responsable du numéro 15, et en évitant les appels non urgents qui peuvent retarder l'intervention auprès de personnes en détresse réelle.

Le directeur général a enfin réaffirmé la volonté du SAMU de fournir une assistance rapide, efficace et solidaire à toutes les personnes en situation d'urgence, soulignant que cette initiative incarne la solidarité nationale et la volonté du gouvernement de rapprocher les soins des populations.